مصاف تیم‌های اورتون و نیوکاسل از فوتبال‌های دوستانه فصل۲۰۲۶ و مسابقات وزنه‌برداری قهرمانی جوانان آسیا از شبکه ورزش پخش می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، شبکه ورزش در ادامه پوشش زنده فوتبال‌های دوستانه فصل۲۰۲۶، امروز از ساعت ۱۹:۴۵ دیدار دوستانه نیو کاسل و اورتون را با گزارشگری علیرضا دهقانی زنده پوشش می‌دهد.

عملکرد آماری نیوکاسل در ۱۰ بازی قبلی مجموعا ۱۴ گل خورده و ۱۵ گل به ثمر رسانده است. اورتون نیز با همین تعداد بازی ۱۶ گل خورده و ۱۵ گل به ثمر رسانده است.

بازی‌های دوستانه اولیه، فرصتی برای مربیان است تا بازیکنان از نظر آمادگی جسمانی و هماهنگی تیمی به سطح مطلوب برسند و برای شروع فصل جدید آماده شوند.

شبکه ورزش در چارچوب برگزاری مسابقات وزنه‌برداری جوانان آسیا، امروز از ساعت ۱۵، پیکار محمد امین دادوند نماینده کشورمان در وزن ۸۵ کیلوگرم را با گزارشگری رضا پور عالی زنده و در برنامه «مثبت ورزش» پوشش می‌دهد.

مسابقات وزنه برداری قهرمانی جوانان آسیا، از سه شنبه ۲۰ مرداد تا جمعه ۲۳ مرداد در اوزان و ساعات مختلف در برنامه «مثبت ورزش» زنده از شبکه ورزش در حال پخش است.

این دوره از مسابقات در تاشکند ازبکستان در حال برگزاری است و تیم ملی کشورمان با ۱۱ ورزشکار در رده سنی جوانان در این مسابقات حضور پیدا کرده است.