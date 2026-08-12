رئیس امور ایمنی، بهداشت و محیط زیست شرکت گاز چهارمحال و بختیاری با تأکید بر ضرورت رعایت الگوی مصرف و انضباط در استفاده از تجهیزات سرمایشی در فصل گرما، این مهم را راهکاری کلیدی برای عبور موفق از ناترازی شبکه انرژی کشور دانست.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال وبختیاری، مسلم مظاهری با اشاره به وابستگی تنگاتنگ سبد انرژی کشور به گاز طبیعی گفت: بسیاری از مشترکان تصور می‌کنند مدیریت مصرف گاز تنها محدود به فصل سرماست؛ اما واقعیت این است که در فصل تابستان، بخش قابل توجهی از گاز تولیدی کشور برای تولید برق در نیروگاه‌ها اختصاص می‌یابد.

وی افزود: هرگونه افزایش بی رویه در مصرف برق، به ویژه در ساعات اوج بار و استفاده غیراصولی از تجهیزات سرمایشی، فشار مضاعفی بر نیروگاه‌ها وارد کرده و منجر به مصرف بیشتر گاز طبیعی می‌شود؛ از این رو رعایت انضباط در مصرف برق در تابستان، در حقیقت سرمایه گذاری برای حفظ ذخایر گاز و تضمین پایداری شبکه انرژی در فصول سرد سال است.

رئیس امور HSE شرکت گاز استان، مدیریت صحیح مصرف را نوعی رعایت ایمنی در مقیاس کلان دانست و تصریح کرد: توصیه ما به تمامی هم استانی هااین است که با رعایت نکات فنی، علاوه بر کاهش هزینه‌های خانوار، یاری گر صنعت انرژی استان باشند.

مظاهری با دعوت از شهروندان برای مشارکت هوشمندانه در مدیریت تجهیزات سرمایشی خاطرنشان کرد: شرکت گاز چهارمحال و بختیاری با تکیه بر فرهنگ غنی مردم این اقلیم، اطمینان دارد که مشترکان فهیم استان با مدیریت هوشمندانه، یاریرسان خادمان خود در صنعت گاز و برق خواهند بود تا بتوانیم با کمترین چالش، روز‌های گرم تابستان را سپری کنیم.