به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ مقام‌های محلی اعلام کردند: عملیات اطفای حریق ادامه دارد و حدود ۱۰۰ مسافر و خدمه این کشتی نجات یافته‌اند. علت بروز این آتش سوزی در دست بررسی است.

برخی منابع محلی می‌گویند شمار مسافران این کشتی ۱۱۴ نفر بوده و احتمال مفقودی دست کم ۴ نفر وجود دارد.

هفته گذشته نیز آتش سوزی یک کشتی با بیش از ۲۳۰ سرنشین در سواحل جاوه اندونزی، به کشته شدن پنج نفر منجر شد. یک ماه قبل هم بیش از ۷۰ نفر در حادثه غرق شدن کشتی در یکی از جزایر اندونزی جان خود را از دست دادند.