رئیس مرکز رشد گچساران از برگزاری کارگاه آموزشی یکروزه هوش مصنوعی به همت این مرکز خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، رنجبر رئیس مرکز رشد شهرستان گچساران گفت: در کارگاه آموزشی هوش مصنوعی، شرکتکنندگان با مفاهیم، شاخهها و کاربردهای مختلف هوش مصنوعی آشنا شدند و مهارتهای لازم برای استفاده از ابزارهای هوش مصنوعی را فرا گرفتند. رنجبر افزود: با توجه به نقش روزافزون هوش مصنوعی در آینده، آموزش و توانمندسازی افراد در این حوزه میتواند زمینهساز توسعه کسبوکارها، ایجاد فرصتهای شغلی جدید و افزایش بهرهوری شود. رئیس مرکز رشد گچساران هدف از برگزاری این دوره را ارتقای مهارت و آشنایی عملی با ظرفیتهای هوش مصنوعی برای استفاده در کسبوکارها و مشاغل عنوان کرد.