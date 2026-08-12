به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، رنجبر رئیس مرکز رشد شهرستان گچساران گفت: در کارگاه آموزشی هوش مصنوعی، شرکت‌کنندگان با مفاهیم، شاخه‌ها و کاربرد‌های مختلف هوش مصنوعی آشنا شدند و مهارت‌های لازم برای استفاده از ابزار‌های هوش مصنوعی را فرا گرفتند.

رنجبر افزود: با توجه به نقش روزافزون هوش مصنوعی در آینده، آموزش و توانمندسازی افراد در این حوزه می‌تواند زمینه‌ساز توسعه کسب‌وکارها، ایجاد فرصت‌های شغلی جدید و افزایش بهره‌وری شود.

رئیس مرکز رشد گچساران هدف از برگزاری این دوره را ارتقای مهارت و آشنایی عملی با ظرفیت‌های هوش مصنوعی برای استفاده در کسب‌وکار‌ها و مشاغل عنوان کرد.