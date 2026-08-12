رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی گفت: بر اساس طرح اعمال حاکمیت ایران بر تنگه هرمز شناورهای نظامی، تجاری و زیرسطحی متعلق به دولت‌هایی که علیه جمهوری اسلامی ایران اقدامات خصمانه انجام داده‌اند، بدون اجازه رسمی، اجازه ورود به خلیج فارس را نخواهند داشت.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی از تصویب کلیات طرح اعمال حاکمیت ایران بر تنگه هرمز در این کمیسیون خبر داد و تأکید کرد: بر اساس این طرح، شناورهای نظامی، تجاری و زیرسطحی متعلق به دولت‌هایی که علیه جمهوری اسلامی ایران اقدامات خصمانه انجام داده‌اند، بدون اجازه رسمی، اجازه ورود به خلیج فارس را نخواهند داشت.

ابراهیم عزیزی گفت: این طرح با هدف صیانت از منافع ملی و در پاسخ به اقدامات خصمانه برخی کشور‌ها در اعمال تحریم و مسدودسازی منابع ایران تدوین شده است.

به گفته وی، کلیات این طرح با اجماع اعضای کمیسیون تصویب شده و پس از تکمیل، برای تصویب نهایی به صحن علنی مجلس ارجاع خواهد شد.

کاهش حضور نظامی آمریکا در منطقه

نماینده مردم شیراز و زرقان در مجلس شورای اسلامی ، تصریح کرد : شمار تجهیزات نظامی بیگانگان در خلیج فارس نسبت به گذشته کاهش چشمگیری یافته است.

وی افزود: «در گذشته حضور حدود ۱۳۰ فروند ناو و ناوگروه در منطقه گزارش می‌شد، اما امروز بخش قابل توجهی از این تجهیزات به اقیانوس هند و دریای عمان منتقل شده‌اند و پایگاه‌های آمریکا در کشور‌های حاشیه خلیج فارس از سطح حضور پیشین برخوردار نیستند.» عزیزی این تغییر شرایط را نتیجه مقاومت ملت ایران دانست.

ارزیابی تحولات منطقه و «پیمان مکه»

رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس درباره پیمان مکه و تغییر رویکرد کشور‌های منطقه نسبت به آمریکا گفت: «این تحولات نشان‌دهنده کاهش اعتماد کشور‌های منطقه به واشنگتن است؛ دولت‌هایی که امنیت خود را به حضور نظامی آمریکا گره زده بودند، اکنون دریافته‌اند که این اتکا پشتوانه قابل اعتمادی ندارد.»

وی با بیان اینکه پیمان مکه ماهیتی سیاسی دارد، هشدار داد: «نباید انتظار داشت این توافق به‌تنهایی تمامی بحران‌های پیچیده منطقه را حل کند. کشور‌های منطقه با چالش‌های داخلی، قومی و اختلافات دوجانبه متعددی مواجه هستند که با یک توافق نمایشی برطرف نمی‌شود.» عزیزی تأکید کرد که هرگونه محاسبات اشتباه از سوی کشور‌های منطقه در دوران گذار کنونی، می‌تواند هزینه‌های سنگینی برای آنان در پی داشته باشد.

ویتغییر رفتار برخی کشور‌های همسایه را که پیش‌تر رویکرد تهاجمی داشتند، نشان‌دهنده تغییر موازنه قوا و معادلات امنیتی به نفع ایران دانست و بر لزوم رصد دقیق و مستمر تحولات برای گرفتن تصمیمات هوشمندانه تأکید کرد.