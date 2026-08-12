از ابتدای سال تاکنون حدود ۱۰۰۰ درصد افزایش کشفیات قرص‌های روانگردان گزارش شده است؛ به‌طوری که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته، میزان کشفیات به شکل قابل توجهی افزایش یافته است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی،فرمانده انتظامی شهرستان نیشابور در نشست خبری با اصحاب رسانه این شهرستان با اشاره به تغییر الگوی مصرف مواد مخدر گفت: یکی از موضوعاتی که در حال حاضر باید مورد توجه جدی قرار گیرد، بحث مواد روانگردان است؛ چرا که مواد مخدر سنتی تا حدود زیادی جای خود را به مواد مخدر صنعتی، روانگردان‌ها و قرص‌های غیرمجاز داده‌اند.

سرهنگ حسین احمدی با هشدار به خانواده‌ها خاطرنشان کرد: تهیه برخی از این قرص‌ها بسیار آسان است و ممکن است افراد بتوانند آنها را حتی از برخی واحد‌های صنفی تهیه کنند؛ بنابراین لازم است والدین بیش از گذشته مراقب فرزندان خود باشند.

احمدی گفت: با تلاش همکاران و اجرای طرح‌های مختلف در راستای ارتقای امنیت اجتماعی، در حوزه کشفیات سرقت و سایر موضوعات، در بازه زمانی امسال در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته، حدود ۸۱ درصد افزایش کشفیات داشته‌ایم.

افزایش کشفیات سلاح‌های غیرمجاز

احمدی با اشاره به اقدامات پلیس در مقابله با سلاح‌های غیرمجاز اظهار کرد: از ابتدای سال تاکنون در حوزه کشف سلاح جنگی، ۵۰ درصد افزایش کشفیات داشته‌ایم و در حوزه سلاح‌های شکاری نیز حدود ۴۳ درصد افزایش کشفیات ثبت شده است.

وی از مردم خواست هرگونه اطلاعات درباره سلاح‌های غیرمجاز را از طریق مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند تا مأموران در کوتاه‌ترین زمان ممکن نسبت به موضوع رسیدگی کنند.

اجرای طرح‌های امنیت اجتماعی و آرامش

احمدی با اشاره به اجرای طرح‌های امنیت اجتماعی و طرح آرامش در شهرستان نیشابور گفت: در حوزه جمع‌آوری معتادان متجاهر و برخورد با توزیع‌کنندگان مواد مخدر نیز توفیقات خوبی حاصل شده است.

فرمانده انتظامی نیشابور افزود: در مجموع، میزان دستگیری‌ها در تمام جرایم نسبت به سال گذشته حدود ۱۰ درصد افزایش داشته که این آمار نیز قابل قبول است.

کاهش ۵۰ درصدی وقوع قتل

احمدی یکی دیگر از اقدامات انجام‌شده را در حوزه جرایم جنایی عنوان کرد و گفت: در موضوع قتل، نسبت به سال گذشته ۵۰ درصد کاهش وقوع قتل داشته‌ایم که این موضوع از نتایج مثبت اقدامات پلیس است.

وی همچنین از عملکرد پلیس آگاهی در کشف جرایم جنایی قدردانی کرد و افزود: در حوزه کشف قتل نیز اقدامات و تلاش‌های کارآگاهان پلیس آگاهی شهرستان نتایج قابل قبولی به همراه داشته است به طوریکه در خصوص کشف قتل، ۱۰۰ درصد افزایش کشفیات داشته‌ایم.

کشف حدود ۹۰ درصد جرایم رایانه‌ای

احمدی با اشاره به افزایش جرایم در فضای مجازی و ضرورت هوشیاری شهروندان گفت: در حوزه جرایم رایانه‌ای، حدود ۹۰ درصد جرایمی که به حوزه پلیس فتا ارجاع شده، کشف شده است.

کاهش ۱۷ درصدی تلفات انسانی تصادفات

فرمانده انتظامی نیشابور در ادامه به موضوع تصادفات و تلفات جاده‌ای و شهری اشاره کرد و گفت: یکی دیگر از حوزه‌هایی که نیاز است بیش از گذشته مورد توجه قرار گیرد، موضوع تصادفات چه درون‌شهری و چه برون‌شهری است.

احمدی افزود: حضور به‌موقع گشت‌های محسوس در محور‌ها و خیابان‌ها و همچنین رعایت فرهنگ ترافیک از سوی شهروندان، از عوامل مؤثر در کاهش حوادث و تلفات رانندگی است.

فرمانده انتظامی شهرستان نیشابور بیان کرد: با تلاش‌هایی که از ابتدای سال انجام شده، در حوزه تلفات درون‌شهری ۴۶ درصد کاهش داشته‌ایم و در حوزه تلفات برون‌شهری نیز ۵ درصد کاهش ثبت شده است.

احمدی خاطرنشان کرد: در مجموع، تلفات انسانی ناشی از تصادفات ۱۷ درصد کاهش داشته است که این موضوع جای شکرگزاری دارد.