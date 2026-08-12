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فرمانده ناحیه مقاومت بسیج مهریز از طراحی و برگزاری رویداد سراسری «میدانیار» با هدف ارج نهادن به حضور و مشارکت مردم در میادین و ایجاد شور و نشاط اجتماعی خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد، سرهنگ دشتآبادی گفت: پس از گذشت بیش از ۱۶۰ شب حضور مردم در میادین شهر، رویداد سراسری «میدانیار» یا «مرد میدان» با هدف پاسداشت این حرکت تاریخساز و ایجاد شور و حال دوباره در میادین طراحی شده است.
وی افزود: این رویداد در محورهای مختلف از جمله آمادگیهای رزمی، امداد و نجات، خودامدادی و دگرامدادی، فعالیتهای فرهنگی و تولید محتوای رسانهای برگزار میشود و گروههای خانوادگی و همچنین گروههای خواهران و برادران میتوانند در آن ثبتنام و شرکت کنند.
فرمانده ناحیه مقاومت بسیج مهریز ادامه داد: در شهرستان مهریز این رقابتها در پنج میدان اصلی که شاهد حضور مردم هستیم، برنامهریزی شده و مرحله مقدماتی آن در هفته بسیج مساجد و محلات و هفته ملی مسجد برگزار خواهد شد.
دشتآبادی با اشاره به برگزاری مرحله شهرستانی این رویداد اظهار کرد: مرحله شهرستانی همزمان با هفته دولت و از اول شهریورماه برگزار میشود و تیمهای منتخب برای حضور در مراحل استانی و ملی آماده و اعزام خواهند شد.
وی در پایان از پیشبینی جوایز برای تیمهای برتر خبر داد و گفت: به افرادی که در این رویداد ملی حضور پیدا میکنند، لوح تقدیر از سوی مسئولان شهرستان مهریز اهدا خواهد شد و همچنین تندیس یادواره یا رویداد «مرد میدان» به تیمهای منتخب اعطا میشود.