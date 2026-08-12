به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ رضا مرادی کارشناس هواشناسی در توصیف شرایط جوی در استان مرکزی گفت: بر اساس بررسی‌ها به علت وجود رطوبت در لایه‌های میانی جو آسمان استان از امروز (چهارشنبه) تا روز‌های اولیه هفته آینده در برخی از ساعات بویژه در ساعات بعدازظهر و اوایل شب همراه با افزایش ابر پیش بینی می‌شود.

همچنین امروز چهارشنبه جریانات سطحی موثر بر استان شرقی است که با توجه به وزش باد در بیابان‌های مرکزی کشور موجب افزایش ظرفیت خیزش و انتقال گردوخاک به استان و خیزش گردوخاک محلی در نواحی مستعد استان در برخی از ساعات، به ویژه ساعات بعدازظهر و اوایل شب خواهد شد.

از لحاظ دمایی در پنج روز آینده روند دمای هوا افزایشی پیش بینی می‌شود.