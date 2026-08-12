رئیس کل و مدیران دادگستری استان البرز در جریان دیدار‌های مردمی این هفته خود به درخواست‌ها و مشکلات ۹۱۲ مراجعه کننده در تمام حوزه‌های قضایی استان رسیدگی کردند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای البرز، حسین فاضلی هریکندی در دیدار مردمی به مشکلات و درخواست‌های حقوقی و قضایی ۳۰ مراجعه کننده رسیدگی و دستورات مقتضی برای رفع مشکلات را صادر کرد.

رئیس کل دادگستری استان البرز در حاشیه این دیدار تعداد مراجعه کنندگانی که در هفته جاری مشکلات آن‌ها بررسی و توسط مدیران قضایی استان رفع شد را ۹۱۲ نفر بیان کرد و گفت: دیدار‌های مردمی اکثر مدیران قضای استان، علاوه بر روز‌های سه شنبه در سایر روز‌های هفته نیز بر اساس اطلاع رسانی انجام شده به مراجعان انجام می‌شود.

یکی از مراجعان در دیدار مردمی این هفته رئیس کل دادگستری استان البرز، آقایی بود که ادعا داشت در قبال یک تعهد، خود را ملزم به تحویل یک خودروی خارجی لوکس می‌کند، اما با توجه به عدم انجام تعهد، شخص مقابل اقدام به طرح دعوای «الزام به ایفای تعهد» کرده و اکنون به سبب اجرای حکم، اموال وی از جانب واحد اجرای احکام توقیف شده است و از دستگاه قضایی درخواست توقف اجرای حکم را داشت.

رئیس کل دادگستری استان البرز با طرح سئوالاتی در خصوص کیفیت تعهد و قرارداد منعقده مابین طرفین پرونده تصریح کرد: با توجه به اینکه مستند حکم، قرارداد منعقده مابین طرفین پرونده بوده است عملا فرد محکوم، یک تعهد را بر اساس قراردادی پذیرفته است که خارج از توان مالی وی بوده و اکنون باید بر اساس قانون آن را ایفا کند.

وی با طرح این سئوال که «وقتی توان مالی لازم را ندارید چرا تعهدی پذیرفته‌اید که امکان انجام آن را نداشته‌اید؟» تصریح کرد: متاسفانه در برخی قرارداد‌ها مشاهده می‌شود که طرفین قرارداد، به سبب اطمینان از انجام کار، تعهداتی در قرارداد می‌گنجانند که ممکن است به سبب عوامل مختلف توان انجام آن تعهد را نداشته باشند و بعدا ملزم به ایفای همان تعهد می‌شوند؛ بنابراین به هنگام تنظیم قرارداد یکی از موضوعات مهم توجه به توان مالی در قبال پذیرش تعهد است.