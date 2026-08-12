نشست هماهنگی برگزاری مسابقه سراسری میادین کشور میدانیار با هدف بررسی الزامات اجرایی، ظرفیت‌های میزبانی و ایجاد هماهنگی میان دستگاه‌های شهرستان، در دفتر امام جمعه خوی برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، نشست هماهنگی برگزاری مسابقه سراسری میادین کشور میدانیار با هدف بررسی الزامات اجرایی، ظرفیت‌های میزبانی و ایجاد هماهنگی میان دستگاه‌های شهرستان، در دفتر امام جمعه خوی برگزار شد.

در این نشست که با حضور حجت‌الاسلام قاسم‌خانی امام جمعه و علی علایی فرماندار خوی و جمعی از مسئولان شهرستان برگزار شد، ابعاد مختلف برگزاری مسابقه سراسری میادین کشور میدانیار مورد بررسی قرار گرفت.

حاضران در این نشست بر ضرورت برنامه‌ریزی منسجم، تقسیم کار میان دستگاه‌های اجرایی و استفاده از ظرفیت‌های فرهنگی، اجتماعی و اجرایی شهرستان برای برگزاری هرچه باشکوه‌تر و در شأن این رویداد تأکید کردند.

همچنین ظرفیت‌های شهرستان خوی در حوزه امکانات، زیرساخت‌های شهری و توانمندی دستگاه‌های اجرایی برای میزبانی شایسته از این مسابقه بررسی و مقرر شد دستگاه‌های مسئول با هماهنگی و برنامه‌ریزی مشترک، زمینه برگزاری منظم و مطلوب این رویداد را فراهم کنند.

در این نشست تأکید شد برگزاری رویداد‌های سراسری علاوه بر ایجاد نشاط اجتماعی، می‌تواند زمینه معرفی ظرفیت‌های فرهنگی و اجتماعی خوی و تقویت جایگاه این شهرستان در میزبانی برنامه‌های ملی را فراهم کند.

هم‌افزایی دستگاه‌های اجرایی و بهره‌گیری هدفمند از ظرفیت‌های بومی نیز از محور‌های مورد تأکید در این نشست بود تا مسابقه میدانیار با استاندارد‌های مناسب اجرایی و در فضایی منظم و شایسته برگزار شود.