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عملیات اجرایی نیروگاه خورشیدی سه مگاواتی فهرج یزد در زمینی به مساحت چهار ونیم هکتار آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد، نیروگاه خورشیدی فهرج یزد به یاد شهیده مژده زندینسب از شهدای اخیر صنعت برق، نامگذاری شده است.بر اساس برنامهریزیها، این نیروگاه با ظرفیت ۳ مگاوات و با پیشبینی نصب ۴ هزارو ۲۰۰ صفحه خورشیدی، ۱۲ دستگاه اینورتر و یک مجموعه پست SDS احداث خواهد شد.
نامگذاری این نیروگاه به نام شهیده مژده زندینسب، ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای صنعت برق، نمادی از پیوند توسعه انرژیهای پاک با فرهنگ ایثار و شهادت در صنعت برق استان یزد است.