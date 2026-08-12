به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد، نیروگاه خورشیدی فهرج یزد به یاد شهیده مژده زندی‌نسب از شهدای اخیر صنعت برق، نامگذاری شده است.بر اساس برنامه‌ریزی‌ها، این نیروگاه با ظرفیت ۳ مگاوات و با پیش‌بینی نصب ۴ هزارو ۲۰۰ صفحه خورشیدی، ۱۲ دستگاه اینورتر و یک مجموعه پست SDS احداث خواهد شد.

نامگذاری این نیروگاه به نام شهیده مژده زندی‌نسب، ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای صنعت برق، نمادی از پیوند توسعه انرژی‌های پاک با فرهنگ ایثار و شهادت در صنعت برق استان یزد است.