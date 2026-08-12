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معاون راهداری ادارهکل راهداری و حملونقل جادهای استان البرز از اجرای ۱۶۰ کیلومتر عملیات آسفالت، روکشهای حفاظتی و لکهگیری در محورهای مواصلاتی استان با اعتباری بالغ بر ۵۰۰ میلیارد تومان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای البرز، مهدی حاجعلی با اعلام این خبر اظهار کرد: این طرحها با هدف ارتقای کیفیت رویه راهها، افزایش ایمنیتر، کاهش خرابیهای آسفالتی و بهبود شرایط عبور و مرور در محورهای مواصلاتی استان البرز در حال اجراست.
وی افزود: در قالب این طرح، اجرای عملیات آسفالت گرم، روکشهای حفاظتی و لکهگیری در مجموع به طول ۱۶۰ کیلومتر پیشبینی شده است که تاکنون ۳۰ کیلومتر از عملیات اجرایی به انجام رسیده و پروژه از پیشرفت فیزیکی ۱۸.۸ درصدی برخوردار است.
حاجعلی ادامه داد: با توجه به پیشرفت مناسب عملیات اجرایی و روند مطلوب پروژه نسبت به برنامه زمانبندی، اجرای طرح با جدیت و شتاب بیشتری در حال پیگیری است و تلاش میشود بخشهای مختلف پروژه در چارچوب زمانبندی تعیینشده و با رعایت کامل ضوابط و الزامات فنی به بهرهبرداری برسد.