معاون راهداری اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان البرز از اجرای ۱۶۰ کیلومتر عملیات آسفالت، روکش‌های حفاظتی و لکه‌گیری در محور‌های مواصلاتی استان با اعتباری بالغ بر ۵۰۰ میلیارد تومان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای البرز، مهدی حاج‌علی با اعلام این خبر اظهار کرد: این طرح‌ها با هدف ارتقای کیفیت رویه راه‌ها، افزایش ایمنی‌تر، کاهش خرابی‌های آسفالتی و بهبود شرایط عبور و مرور در محور‌های مواصلاتی استان البرز در حال اجراست.

وی افزود: در قالب این طرح، اجرای عملیات آسفالت گرم، روکش‌های حفاظتی و لکه‌گیری در مجموع به طول ۱۶۰ کیلومتر پیش‌بینی شده است که تاکنون ۳۰ کیلومتر از عملیات اجرایی به انجام رسیده و پروژه از پیشرفت فیزیکی ۱۸.۸ درصدی برخوردار است.

حاج‌علی ادامه داد: با توجه به پیشرفت مناسب عملیات اجرایی و روند مطلوب پروژه نسبت به برنامه زمان‌بندی، اجرای طرح با جدیت و شتاب بیشتری در حال پیگیری است و تلاش می‌شود بخش‌های مختلف پروژه در چارچوب زمان‌بندی تعیین‌شده و با رعایت کامل ضوابط و الزامات فنی به بهره‌برداری برسد.