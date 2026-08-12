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در اقدامی ارزشمند یک بانوی نیکاندیش اصفهانی، رسید عمره مفرده خود را با نیت شادی روح پدرش برای مدرسهسازی در منطقه فریدن اهدا کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ بنابراعلام روابط عمومی اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان، این بانو رسید عمره ای را که در سال ۱۳۸۷ روز میلاد امام علی (ع)، برای پدرش تهیه کرده بود، پس از درگذشت وی به نیت ادامه راه خیر و گرامیداشت یاد وخاطره اش، به مدرسهسازی اختصاص داد.
پدر مرحوم این خیر نیکاندیش از فرهنگیان استان اصفهان بود که سالها در منطقه فریدن به تعلیم و تربیت پرداخت و قرار است مبلغ این رسید در مسیر توسعه و تجهیز فضاهای آموزشی این منطقه هزینه شود.
این اقدام، جلوه ارزشمندی از پیوند فرهنگ خیرخواهی و پاسداشت یاد و خاطره فرهنگیانی است که عمر خود را در مسیر تعلیم و تربیت فرزندان این سرزمین سپری کردند.
اهدای دارایی و سرمایههای شخصی برای ساخت و توسعه مدارس، نمونهای از مشارکت ماندگار مردم درنهضت توسعه عدالت آموزشی و گام مهمی برای فراهم کردن فرصتهای برابر آموزشی در مناطق مختلف استان اصفهان است.