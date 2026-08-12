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باحضور استاندار آذربایجانغربی و رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی زیرساختهای ترانزیتی و محل اجرای طرح تعریض دروازه مرزی ایران و ترکیه در گمرک و پایانه مرزی بازرگان ماکوارزیابی شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، استاندار آذربایجانغربی، رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی و مسئولان استانی و شهرستانی از بخشهای مختلف گمرک و پایانه مرزی بازرگان بازدید کردند.
رضا رحمانی استاندار آذربایجانغربی به همراه رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی و معاونان وزارتخانههای راه و شهرسازی و امور خارجه، فرماندار شهرستان ماکو، مدیرعامل سازمان منطقه آزاد، نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی و سایر مسئولان استانی و شهرستانی، با حضور در مرز بازرگان از بخشهای مختلف گمرک، پایانه مرزی، زیرساختهای ترانزیتی و محل اجرای طرح تعریض دروازه مرزی ایران و ترکیه بازدید کرد.
رحمانی استاندار آذربایجانغربی در این بازدید ضمن بررسی روند تردد ناوگان تجاری و مسافری، بر ضرورت توسعه زیرساختهای مرزی، افزایش ظرفیت خدماترسانی، کاهش زمان توقف کامیونها و تسهیل فرآیندهای تجاری و ترانزیتی تأکید کرد و خواستار تسریع در اجرای طرحهای توسعهای این گذرگاه راهبردی شد.
در ادامه این بازدید، مسئولان از محل حذف دیوار حائل مرز بازرگان نیز بازدید کردند؛ اقدامی که بهعنوان گامی مؤثر در مسیر تعریض دروازه مرزی ایران و ترکیه و افزایش ظرفیت تردد در مهمترین مرز زمینی کشور مورد ارزیابی قرار گرفت.
اجرای این طرح، علاوه بر افزایش ظرفیت عبور و مرور و تسهیل تردد ناوگان ترانزیتی، نقش مهمی در توسعه تجارت خارجی، ارتقای همکاریهای مرزی ایران و ترکیه و تقویت جایگاه مرز بازرگان بهعنوان یکی از مهمترین کریدورهای تجاری و ترانزیتی منطقه ایفا خواهد کرد