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فیلمهای سنمایی «روزهای پایانی در مریخ» و «ستاره شرق» امشب از شبکه نمایش پخش میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، فیلم سینمایی «روزهای پایانی در مریخ» به کارگردانی رواری رابینسون و به تهیه کنندگی مایکل کوهن ساعت ۲۳ پخش میشود.
این فیلم در مورد واپسین روز مأموریت مریخ، یکی از فضانوردان پایگاه تانتالوس ادعا میکند فسیلهایی از حیات باکتریایی پیدا کرده. او برای ثبت این کشف بهنام خودش، بیاجازه به جستوجویی خطرناک میرود و درون یک شکاف عمیق سقوط میکند. تلاش برای نجاتش به تراژدی ختم میشود، وقتی بقیه متوجه میشوند آنچه کشف کردهاند، چیزی بسیار مرگبارتر از آن چیزیست که تصور میکردند.
در این فیلم بازیگرانی همچون لیو شرایبر، الیاس کوتیاس، رامالا گری، گوران کوستیچ، جانی هریس، تام کالن، یوسارا وارساما و اولیویا ویلیامز ایفای نقش کردهاند.
فیلم «ستاره شرق» به کارگردانی علی غفاری همزمان با شهادت امام رضا (ع) ساعت ۲۱ پخش میشود.
داستان فیلم درباره زمان امامت حسن عسکری (ع)، است که خلیفه، شیخ الشیوخ بغداد، جابر را مامور میکند تا به نیشابور رفته و فضل ابن شاذان، عالو علوی را از بین ببرد. فضل مشغول جمع آوری احادیث مهدویت در قالب یک کتاب است و در این راه شاگردانش هم، چون سهراب او را همراهی میکنند. با ورود جابر به نیشابور عرصه بر فضل تنگ میشود. جابر شایعه میکند که امام حسن (ع)، فضل را نفرین کرده و او را مرتد خوانده است. فضل به همراه چند تن از شاگردانش از شهر خارج میشوند و در روستایی پناه میگیرند و.
در این فیلم که تهیه کنندگی آن را علی لدنی بر عهده دارد، محمود پاک نیت، انوشیروان ارجمند، افشین نخعی و کاوه خداشناس به ایفای نقش پرداخته اند.