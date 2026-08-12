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رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: تاکنون برای ۸۷ درصد پهنه شهرکهای صنعتی سند صادر کردهایم.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، حسن بابایی رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با اعلام اینکه ۱۱۷ معضل کلان ثبتی را حل و فصل کردهایم، گفت: زمین بسیاری از فعالان اقتصادی در شهرکهای صنعتی، قولنامهای بود و برای دریافت وام مشکل داشتند که برای حل این مشکل تا امروز برای ۸۷ درصد پهنه شهرکهای صنعتی سند صادر کردهایم.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور همچنین به ۱۷ منطقه آزاد تجاری اشاره کرد و افزود: برای ۶۵ درصد از مناطق آزاد نیز سند صادر شده است و برای موارد باقیمانده با سرعت کار ادامه دارد.