به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، حسن بابایی رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با اعلام اینکه ۱۱۷ معضل کلان ثبتی را حل و فصل کرده‌ایم، گفت: زمین بسیاری از فعالان اقتصادی در شهرک‌های صنعتی، قولنامه‌ای بود و برای دریافت وام مشکل داشتند که برای حل این مشکل تا امروز برای ۸۷ درصد پهنه شهرک‌های صنعتی سند صادر کرده‌ایم.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور همچنین به ۱۷ منطقه آزاد تجاری اشاره کرد و افزود: برای ۶۵ درصد از مناطق آزاد نیز سند صادر شده است و برای موارد باقیمانده با سرعت کار ادامه دارد.