به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل؛ در نشست بررسی روند اجرایی مصوبات حوزه اقتصادی سفرِ سال گذشته رئیس‌جمهور به استان اردبیل، که در نهاد ریاست جمهوری برگزار شد، جعفر قائم‌پناه معاون اجرایی رئیس‌جمهور گفت: استان اردبیل توانسته همه تعهدات ۱۶ بانک عامل و مؤسسه مالی را عملیاتی کند و ۱۰ تفاهمنامه سرمایه‌گذاری به ارزش ۳۴ هزار میلیارد تومان را هم به مرحله اجرا درآورد.

وی این موفقیت را حاصل تلاش مدیریت استان اردبیل در پیگیری مصوبات و هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی و شبکه بانکی دانست و بر پیگیری جدی طرح های نیمه‌تمام و تسریعِ خدمت‌رسانی به مردم تأکید کرد.

استاندار اردبیل هم از امضای تفاهم‌نامه خرید ۲۰ دستگاه آمبولانس برای توسعه و نوسازی ناوگان فوریت‌های پزشکی استان اردبیل خبر داد.

مسعود امامی یگانه با تأکید بر ضرورت ارائه خدمات سریع در مناطق روستایی و محور‌های مواصلاتی گفت: این اقدام بخشی از تلاش مدیریت استان برای ارتقای زیرساخت‌های پزشکی است.

جعفر میعادفر، رئیس سازمان اورژانس کشور هم گفت: این تفاهم‌نامه حاصل پیگیری‌های مستمر استاندار و مشارکت منابع ملی و استانی است.