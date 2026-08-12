پخش زنده
امروز: -
رئیس دانشگاه پیام نور کشور در سفر به نیشابور، مهمترین مسائل و مطالبات مسئولان و مردم این شهرستان درباره دانشگاه پیام نور نیشابور را بررسی و پیگیری کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، در جریان سفر محمدهادی امین ناجی، رئیس دانشگاه پیام نور کشور، به نیشابور، موضوعات مختلفی از جمله تثبیت و توسعه رشتههای تحصیلی، افزایش شمار دانشجویان، ارتقای رشتههای کارشناسی ارشد و دکتری، فعالسازی مجدد مرکز پیام نور در ولایت، توسعه زیستبوم نوآوری و فناوری و تکمیل پروژه نیمهتمام پردیس دانشگاه پیام نور نیشابور مورد بررسی قرار گرفت.
محمد رستمی، نماینده مردم نیشابور در مجلس شورای اسلامی، در این سفر با اشاره به ضرورت تقویت جایگاه دانشگاه پیام نور نیشابور اظهار کرد: نخستین مطالبه، تثبیت رشتههایی است که هماکنون در این دانشگاه ارائه میشود و در ادامه باید زمینه توسعه رشتهها و افزایش جذب دانشجو فراهم شود.
وی افزود: همچنین باید از ظرفیت سرریز دانشجویان مرکز استان در نیشابور استفاده شود و مرکز پیام نور در «ولایت» نیز بتواند مانند گذشته فعالیت خود را از سر بگیرد.
رستمی همچنین ارتقای رشتههای کارشناسی ارشد و دکتری، ایجاد مراکز رشد و تأسیس صندوق امید را از دیگر مطالبات و مصوبات مطرحشده در این سفر عنوان کرد.
محمدهادی امین ناجی، رئیس دانشگاه پیام نور کشور نیز در این سفر بر توسعه ظرفیتهای علمی و فناورانه دانشگاه تأکید کرد و گفت: تلاش میشود زمینه گسترش زیستبوم نوآوری و فناوری از مرکز استان به مرکز نیشابور نیز فراهم شود.
وی همچنین تکمیل و احداث پروژه نیمهتمام پردیس دانشگاه پیام نور نیشابور را از مهمترین مسائل این دانشگاه دانست.
علی منظم اسماعیلپور، رئیس دانشگاه پیام نور خراسان رضوی، نیز با اشاره به اقدامات انجامشده برای تأمین اعتبار پروژه پردیس دانشگاه پیام نور نیشابور اظهار کرد: نمایندگان محترم از محل مبحث توازن، ۱۲ میلیارد تومان اعتبار اختصاص دادهاند.
وی افزود: همچنین با استفاده از درآمدهای غیرشهریهای دانشگاه، تلاش خواهیم کرد پروژه پردیس دانشگاه پیام نور نیشابور را تکمیل کنیم.
رییس دانشگاه نیشابور نیز گفت: در حال حاضر بیش از ۲ هزار دانشجو در ۳۰ رشته تحصیلی مختلف در دانشگاه پیام نور نیشابور مشغول به تحصیل هستند که نشاندهنده ظرفیت قابل توجه این مرکز دانشگاهی در منطقه است.
موسی الرضا شمسیه زاهدی گفت: با توجه به ظرفیت بیش از دو هزار دانشجویی این دانشگاه و وجود ۳۰ رشته تحصیلی، اجرای این طرحها میتواند نقش مهمی در تقویت جایگاه آموزش عالی نیشابور و افزایش بهرهگیری از ظرفیتهای علمی و دانشگاهی این شهرستان داشته باشد.