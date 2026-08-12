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مدیر کل هواشناسی البرز گفت: الگوهای پیش یابی حاکی از ناپایداریهای ضعیف و محلی در منطقه البرز مرکزی است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای البرز، حقی آبی گفت: الگوهای پیش یابی حاکی از ناپایداریهای ضعیف و محلی در منطقه البرز مرکزی است که به موجب آن بعضی ساعات وزش باد، پاره ای نقاط استان گردوغبار، و در ارتفاعات رشد ابر و بارش خف یف و پراکنده مورد انتظار است.
وی افزود: در ۲۴ ساعت گذشته دمای کرج در گرمترین ساعات به ۳۶ درجه سانتی گراد و در خنک ترین ساعات به دمای ۲۰ درجه سانتی گراد رسید.
حقی آبی گفت: اشتهارد با ۳۹ درجه سانتی گراد گرمترین شهر استان و دیزین با ۱۳ درجه سانتی گراد خنک ترین نقطه استان گزارش شده است.