بیست و هشتم ماه صفر، روز وداع با پیامبر رحمت و روز شهادت مظلومانه کریم اهل‌بیت (ع)، در تقویم شیعیان، غم‌انگیزترین هم‌نشینی تاریخ است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ بیست و هشتم ماه صفر، روزی است که در آن، آسمان مدینه دو بار به سوگ نشست؛ بار نخست برای رحلت پیامبری که جهان را با نور اسلام روشن کرد و بار دیگر برای شهادت مظلومانه کریمی که در بقیع، بی‌کفن و بدون یک همراه، به خاک سپرده شد.

بیست و هشتم صفر، روزی که غربت محمد (ص) و مظلومیت حسن (ع) در هم آمیخته و برای همیشه در تاریخ ماندگار شده است.