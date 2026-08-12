جانشین رئیس پلیس راه استان در گفت‌و‌گو با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، گفت: ساعت ۸:۰۷ صبح امروز چهارشنبه ۲۱ مرداد یک دستگاه پژو با عبور از خط ممتد جاده به صورت رخ به رخ با یک دستگاه پراید برخورد کرد.

سرهنگ شاهزهی افزود: در ادامه، سواری پژو ۴۰۵ پس از برخورد با پراید، با دو دستگاه سواری پژو ۲۰۷ که پشت سر پراید در حرکت بودند، برخورد کرده و در نهایت با یک دستگاه سواری سمند تصادف کرد و متوقف شده است.

جانشین رئیس پلیس راه استان گفت: در این حادثه، راننده پژو ۴۰۵، راننده پراید، ۳ سرنشین سواری پراید و یک سرنشین پژو ۲۰۷ مصدوم و برای مداوا به بیمارستان منتقل شدند که متاسفانه راننده پراید در بیمارستان به علت جراحاو وارده جان باخت.

سرهنگ شاهزهی علت حادثه را بی مبالاتی راننده پژو ناشی از تجاوز به چپ ناشی از سبقت غیرمجاز عنوان کرد.