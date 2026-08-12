صنعت لوازم خانگی هرچند در سال‌های گذشته رشد کمی و کیفی در تولید را تجربه کرده، اما باوجود ممنوعیت واردات در سال‌های گذشته، به خودکفایی کامل نرسیده است و همچنان برای تولید وابستگی دارد.

به گزارش خبرنگار تحریریه صنعت و معدن خبرگزاری صدا و سیما ، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس با انتقاد از ممنوعیت واردات یخچال‌فریزر، ماشین لباسشویی و اجاق‌گاز، هشدار داده با اجرای این تصمیم از اردیبهشت‌ماه امسال، افزایش قاچاق، گرانی بی‌سابقه و نابودی معیشت مرزنشینان رقم خواهد خورد.

احمد بیگدلی درباره ممنوعیت واردات برخی اقلام لوازم خانگی و اثرات این اقدام بر افزایش قیمت لوازم خانگی گفت: گزارش‌هایی می‌رسد که زوج‌های جوان، چون قدرت خرید لوازم‌خانگی اصلی را ندارند، متاسفانه به ناچار به سمت خرید کالا‌های بی‌کیفیت یا دست‌دوم می‌روند.

این نماینده مجلس با اشاره به تولید مونتاژی و غیرواقعی، افزود: حمایت از تولید داخل به شرطی مفید است که تولید واقعی باشد؛ نه اینکه قطعات اصلی مانند موتور، سنسور‌ها و برد‌ها را وارد کنیم و فقط بدنه و قطعات پلاستیکی را که حدود ۴۰ تا ۵۰ درصد لوازم‌خانگی را تشکیل می‌دهد، در داخل تولید کنیم و تبدیل به یک مونتاژکار شویم. این تولید واقعی نیست.

این در حالیست که نسرین اوجاقی دبیر انجمن صنایع لوازم خانگی ایران، ممنوع شدن ورود سه کالای یخچال و فریزر، ماشین لباسشویی و ماشین ظرفشویی از طریق کولبری را نتیجه پیگیری‌های انجمن عنوان کرده و معتقد است همچنان چالش‌های جدی دیگری پابرجاست که رقابت را برای تولیدکنندگان داخلی دشوار کرده است.

اوجاقی معتقد است: کالا‌هایی که از این مسیر وارد کشور می‌شوند، در بسیاری موارد فاقد استاندارد و اصالت کالای قابل احراز هستند، منشاء تأمین ارز آنها مشخص نیست و هزینه‌های قانونی که تولیدکننده داخلی ملزم به پرداخت آنهاست، برای این کالا‌ها وجود ندارد.

از طرف دیگر سید سلمان ذاکر، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با تاکید بر این که تسهیل واردات به معنای حمایت از کولبری نیست، گفت: تجار و واردکنندگان دارای کارت بازرگانی باید بتوانند از طریق گمرکات نسبت به واردات لوازم خانگی متناسب با نیاز جامعه اقدام کنند.

این نماینده مجلس بر ضرورت ارتقای تجهیزات نظارتی در مرز‌ها تاکید کرده و بالابردن تعداد ایکس‌ری در مناطق مرزی را به عنوان راهکار معرفی کرده است.

بر اساس این گزارش، در پی پیشنهاد‌های جدید در مجلس برای جایگزینی «تعرفه واردات» به جای «ممنوعیت کامل»، بحث‌های گسترده‌ای درباره توان رقابتی تولیدکنندگان داخلی شکل گرفته است. این تغییر رویکرد می‌تواند مسیر رقابت در بازار را تغییر داده و دسترسی به محصولات متنوع‌تر را تسهیل کند، اما در عین حال این پرسش اساسی را مطرح می‌کند که آیا تولید داخلی در برابر جریان کالا‌های وارداتی مقاوم است یا خیر؟

به اعتقاد کارشناسان این صنعت، یکی از چالش‌های اصلی در این مسیر، بحث «عمق ساخت داخل» است. انتقادات مطرح شده نشان می‌دهد که بسیاری از محصولات تولیدی، وابستگی شدیدی به واردات قطعات کلیدی مانند موتور، برد و کمپرسور دارند و در واقع فرآیند تولید در برخی موارد به «مونتاژ» محدود شده است، در حالی که زنجیره تأمین بین‌المللی در صنایع مدرن امری رایج است، اما مسئله اصلی، میزان بومی‌سازی فناوری و ایجاد ارزش افزوده واقعی در کشور است.

راهکار نجات بازار لوازم خانگی از دیدگاه حسنعلی محمدی؛ رئیس فراکسیون صنعت مجلس، خروج از حالت «حمایت مطلق» و حرکت به سمت «حمایت مشروط» است.

محمدی معتقد است تولید ملی باید بداند حمایت‌های دولتی دائمی نیست و تنها در صورتی ادامه دارد که کیفیت محصولات ارتقا یابد. این یعنی ایجاد یک فرصت زمانی مشخص برای تولیدکنندگان تا خود را به استاندارد‌های جهانی برسانند و همزمان، مسیر برای ورود کالا‌های متنوع‌تر باز شود تا رقابت به نفع مصرف‌کننده شکل بگیرد.

به اعتقاد رئیس فراکسیون صنعت مجلس، تنها راه ساماندهی این بازار، ایجاد رقابتی است که در آن تولیدکننده برای بقا، مجبور به کاهش قیمت و افزایش کیفیت باشد. وقتی بازار به تدریج باز شود و مصرف‌کننده حق انتخاب داشته باشد، تولیدکننده داخلی نیز برای حفظ مشتری، ناچار است بر روی نوآوری و قیمت رقابتی تمرکز کند. این تنها مسیری است که منجر به ثبات قیمت‌ها و دسترسی مردم به کالا‌های باکیفیت‌تر می‌شود.

دبیرکل انجمن صنایع لوازم خانگی ایران، اما ورود لوازم خانگی از روش کولبری را برای حمایت از مرزنشینان منطقی نمی‌داند و معتقد است: امروز که دولت به دلیل تحریم‌ها، محدودیت‌های تجاری و کاهش منابع درآمدی با فشار‌های مالی مواجه است، یکی از اصلی‌ترین تأمین‌کنندگان منابع عمومی کشور، بخش تولید است که مالیات خود را به صورت شفاف پرداخت می‌کند؛ بنابراین قابل قبول نیست که بخشی از واردات بدون پرداخت کامل حقوق و عوارض قانونی وارد چرخه تجارت کشور شود و در مقابل، تولیدکننده داخلی متحمل همه هزینه‌های قانونی باشد.

اوجاقی البته با اشاره به اینکه موضع انجمن در قبال این موضوع کاملاً روشن است، تاکید کرده ما هیچ‌گاه مخالف حمایت از معیشت مرزنشینان نبوده‌ایم، بلکه همواره تأکید کرده‌ایم اگر قرار است از این ظرفیت استفاده شود، اولویت باید واردات مواد اولیه، قطعات و مواد اولیه مورد نیاز تولید باشد، نه کالا‌های نهایی که مستقیماً با تولید داخلی رقابت می‌کنند. چنین رویکردی هم به اشتغال مرزنشینان کمک می‌کند، هم به تقویت تولید ملی و هم از خروج بی‌رویه ارز برای واردات کالا‌های مصرفی جلوگیری خواهد کرد.

بر اساس اعلام اتحادیه تولیدکنندگان لوازم خانگی، ارزش بازار این صنعت بیش از شش میلیارد دلار برآورد می‌شود، اما سالانه به حدود ۱.۲ میلیارد دلار ارز نیاز دارد؛ ارزی که تخصیص دیرهنگام یا ناکافی آن موجب توقف ترخیص مواد اولیه در گمرک و کندی چرخه تولید شده است. همچنین محدودیت‌های ارزی، فرآیند ثبت سفارش برای واردات ماشین‌آلات جدید را مختل کرده و مانع نوسازی خطوط تولید شده است.