به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صداوسیما، تیم کشتی سنتی و پهلوانی کشورمان که این روز‌ها تمرینات آماده سازی شان را در ورزشگاه شهید شیرودی انجام دادند،ایران را به منظور حضور در رقابت‌های جهانی کشتی سنتی یا کارکوجاک ترک کردند این رقابت‌ها از ۲۴‌ام مرداد ماه در شهر آنکارا ترکیه برگزار می‌شود که ملی پوشای کشتی سنتی ایران در کنار ترکیه میزبان از اصلی‌ترین بخت‌های کسب عنوان قهرمانی به حساب می‌آیند. این برای دومین بار است که برگزاری رقابت‌های کشتی سنتی زیر نظر فدراسیون جهانی کشتی، فیلا برگزار می‌شود و تعامل دو فدراسیون کشتی و زوخانه‌ای در تسریع تشکیل این تیم موثر بوده است.