به گزارش خبرگزاری صداوسیما، فیلم سینمایی «جایی بی نظیر» در گونه جنایی و پلیسی محصول نیوزلند در سال ۲۰۲۴ قرار است از شبکه سه پخش شود.

داستان این سینمایی درباره آنایس زن جوانی است که کارآگاه پلیس است. او پس از مرگ مشکوک پدر و خواهرش به شهر زادگاهش برمی گردد و می‌فهمد که در واقع پدرش با تولیدکنندگان مواد مخدر همکاری داشته و در ازای اجاره ملک پول زیادی دریافت می‌کرده ولی بعد به خاطر طمع زیاد برای دریافت پول بیشتر توسط یکی از اعضای باند مواد مخدر کشته می‌شود. خواهر لین هم که از طریق همین باند که سردسته‌شان نامزد سابق آنایس بوده، معتاد شده ولی به باند تولید مواد مخدر و روابط آنها پی برده و می‌خواسته آنها را لو دهد. او نیز توسط یکی دیگر از اعضای باند تعقیب شده و به دره سقوط می‌کند.

فیلم سینمایی «خانواده غیر منتظره» در گونه درام و کمدی محصول چین در سال ۲۰۲۶ قرار است از شبکه یک پخش شود.

این فیلم درباره پسر جوانی به نام بو فان است که برای دفن خاکستر مادربزرگش به شهر ووهان می‌آید. در آن جا پیرمردی به نام رن که آلزایمر دارد، او را به جای پسرش اشتباه می‌گیرد و بوفان مجبور می‌شود برای کمک به پیرمرد نقش پسر او را بازی کند که به بهبود زندگی خودش و پیرمرد منجر می‌شود.