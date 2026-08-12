مدیر کانون‌های خدمت رضوی استان البرز از برگزاری آیین ویژه عزاداری به مناسبت رحلت پیامبر اکرم (ص) و شهادت امام حسن مجتبی (ع) و امام رضا (ع) با حضور خادمان رضوی در کرج خبر داد.

برگزاری آیین عزاداری رحلت پیامبر اکرم (ص) و شهادت امام حسن مجتبی (ع) و امام رضا (ع) در کرج

برگزاری آیین عزاداری رحلت پیامبر اکرم (ص) و شهادت امام حسن مجتبی (ع) و امام رضا (ع) در کرج

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای البرز، علی مصطفایی در گفت‌و‌گو با مجری بخش خبری ۲۰ سیمای البرز گفت: هم‌زمان با فرارسیدن آخرین روز ماه صفر و سالروز شهادت امام رضا (ع)، آیین ویژه عزاداری مردم و خادمان رضوی در استان البرز برگزار می‌شود.

وی با دعوت از عموم مردم در برنامه زنده تلویزیونی سیمای البرز افزود: این مراسم با حضور خادمان شبکه خادمیاری و مردم ولایت‌مدار استان، در جوار آستان مقدس امامزاده حسن (ع) شهر کرج برگزار خواهد شد.

مدیر کانون‌های خدمت رضوی استان البرز به مخاطبان سیمای البرز بیان کرد: دسته عزاداری خادمان رضوی از ساعت ۱۶ از میدان شهدا حرکت خود را آغاز می‌کند و پس از طی مسیر، در امامزاده حسن (ع) تجمع خواهند کرد.

مصطفایی در بخش خبری ۲۰ ادامه داد: در این آیین، ذاکران اهل بیت (ع) به مداحی و مرثیه‌سرایی می‌پردازند و شرکت‌کنندگان در سوگ رحلت پیامبر اکرم (ص) و شهادت امام حسن مجتبی (ع) و امام رضا (ع) به عزاداری خواهند پرداخت.

وی از عموم مردم، ارادتمندان خاندان عصمت و طهارت (ع) و شهروندان کرجی دعوت کرد با حضور در این مراسم، در آیین سوگواری خاندان پیامبر اکرم (ص) شرکت کنند.