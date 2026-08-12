مسابقات قهرمانی آزاد و دسته برتر نوجوانان دختر کشور با معرفی نفرات برتر در ارومیه به پایان رسید.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، مسابقات قهرمانی آزاد و دسته برتر نوجوانان دختر کشور از ۱۷ لغایت ۲۰ مرداد ماه در سالن شش هزار نفری با حضور ۱۰۸ بازیکن از ۲۰ استان در جداول مروری حذفی و دوره‌ای برگزار شد.

راحیل ژرف از مازندران- آیسا رضایی از فارس ومرجان کبودی از کرمانشاه رتبه های اول تا سوم این رقابتها را کسب کردند.



در پایان این رقابتها نهایتا ۱۶ نفر به دسته برتر راه یافتند که برای راهیابی به تیم ملی نوجوانان در دیداری دیگر به رقابت می‌پردازند.