رواق شهدای میناب با هدف ادای دین به شهدای مظلوم واقعه تروریستی مدرسه شجره طیبه میناب و همچنین گرامیداشت یاد و نام قائد شهید امت، آماده بهره‌برداری شده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی،مشاور عالی شهردارمشهد مقدس و شهردار منطقه ثامن گفت:در این رواق، هنر‌های تجسمی و نمایشی با هنرمندی هنرمندان برجسته در هم آمیخته شده است تا روایتی متفاوت و اثرگذار از ایستادگی و مظلومیت شهدا ارائه شود. این برنامه فرهنگی، همزمان با شب رحلت پیامبر اکرم (ص) آغاز شده و تا پایان ماه صفر، هر شب از ساعت ۱۶ الی ۲۳ پذیرای زائران و مجاوران است.

حسین عبدالله‌زاده ،همچنین از استقرار مه‌پاش‌ها در مسیر‌های منتهی به حرم مطهر رضوی خبر داد و گفت: به‌منظور رفاه حال زائران و مجاوران بارگاه منور رضوی و کاهش آثار گرمای هوا در مسیر‌های منتهی به حرم مطهر رضوی، شهرداری منطقه ثامن نسبت به استقرار و فعالیت دستگاه‌های مه‌پاش در نقاط پرتردد این منطقه اقدام کرده است.

عبدالله‌زاده افزود: بر این اساس، دو دستگاه مه‌پاش نیمه‌سنگین آبفا در چهارراه شهدا و ۹ دستگاه مه‌پاش نیمه‌سنگین آبفا در خیابان آیت الله شیرازی مستقر شده‌اند.

شهردار منطقه ثامن گفت: همچنین در چهارراه مقدم، دو دستگاه مه‌پاش نیمه سنگین به زائران خدمت‌رسانی می‌کنند.

عبدالله‌زاده ادامه داد: در تقاطع شهید نواب صفوی ـ شهید شوشتری نیز دو دستگاه جدول‌شوی سازمان، در دو سوی مسیر‌های منتهی به خیابان‌های حسنی‌کارگر و شوشتری، برای ایجاد طراوت و کاهش دمای محیط فعال هستند.

وی افزود: علاوه بر این، پنج دستگاه مه‌پاش از سوی سازمان پارک‌ها و فضای سبز شهرداری مشهد در میدان بیت‌المقدس مستقر شده است.