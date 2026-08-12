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مدیرکل هواشناسی استان سمنان درباره خسارتهای ناشی از بارندگی تا فردا پنجشنبه بیست و دوم مرداد ماه هشدار نارنجی اعلام کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان،️ ایرج مصطفوی گفت: با تقویت فعالیت سامانه بارشی ، امروز و فردا، در برخی نقاط به ویژه در ارتفاعات و نواحی شمالی رگبار باران گاهی رعد وبرق و احتمال تگرگ درغالب نقاط باد شدیدو گردو خاک، مه آلودگی در محورهای شمالی و احتمال روان آب وسیل آب نقطهای پیش بینی می شود.
به گفته وی، در این مدت، احتمال آبگرفتگی و جاری شدن رواناب، صاعقه، اختلال در ترددها و کاهش دید پیش بینی شده و وزش بادشدید و تندبادهای لحظهای و کاهش نسبی دما احتمال مخاطره در تردد در مسیرهای کوهستانی و ارتفاعات را افزایش داده است.
مدیرکل هواشناسی استان سمنان با بیان اینکه انتظار میرود کنترل و لایروبی شبکه آبراههای استان و جویها، کانالها و آبراهها و دهانه پلها مورد توجه باشد اضافه کرد: خودداری از توقف و اتراق در بستر و حاشیه رودخانه ها، پرهیز از صعود به ارتفاعات و نواحی کوهستانی، خودداری از چرای دامها در ارتفاعات، مهمترین توصیههای هواشناسی محسوب میشود.
وی محکم کردن سازههای موقت و تابلوهای تبلیغاتی، احتیاط در عبور از ساختمانهای نیمهکاره و درختان خشک، استحکام و ترمیم سقف و سازههای گلخانهای، خودداری از توقف و پارک خودرو در زیر درختان خشک و فرسوده و ساختمانهای نیمهکاره از جمله توصیههای مهم و پیشگیرانه از خسارتهای احتمالی ناشی از وزش باد شدید است.