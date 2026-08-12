به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه،آقای میثم محمدی درمراسم تجلیل از خبرنگاران که در حوزه هنری برگزار شد افزود : قهرمانان و پهلوانانی مثل سردار شهید ایزدی، شهید محمدسعید جعفری، سردار شهید صادق امیدزاده که زندگینامه و رشادت‌های آنها نی تواند موضوع کارهای هنری باشد .

وی افزود: کرمانشاه هم در جنگ تحمیلی و هم در جنگ رمضان و جنگ دوازده روزه از آغاز تا پایان نقش موثر داشته است. باید راوی جان فشانی ها باشیم و قهرمانان مان را در سطح ملی به همه معرفی کنیم. این اتفاق نیازمند تولید آثار فاخر و جریان سازی رسانه ای است.

سرپرست حوزه هنری انقلاب اسلامی استان کرمانشاه با تاکید بر اینکه خبرنگاران می توانند در زمینه مطالبه گری از مسئولین به حوزه هنری کمک کنند افزود : هنرمندانی که برخی از آنها در سطح ملی و حتی بین المللی شناخته شده هستند در حوزه هنری کرمانشاه کار را پیش می برند.

مثلا در خصوص احداث سینما پیروزی انعکاس مطالبات مردم می تواند راهگشا باشد و مسئولین را پای کار بیاورد.

سرپرست حوزه هنری استان کرمانشاه با تأکید بر ظرفیت‌های گسترده و کم‌نظیر هنری، ادبی و فرهنگی این استان گفت: بسیاری از هنرمندان شاخص و ظرفیت‌های هنر متعهد کرمانشاه به دلیل ضعف در جریان‌سازی رسانه‌ای آن‌گونه که شایسته است معرفی نشده‌اند و برای شناساندن این ظرفیت‌ها به همکاری و همراهی اصحاب رسانه نیاز داریم.

میثم محمدی با بیان اینکه حوزه هنری باید به پاتوق هنرمندان متعهد انقلاب اسلامی تبدیل شود، اظهار کرد: این نشست نخستین برنامه خارج از مجموعه حوزه هنری پس از استقرار مدیریت جدید است و انتخاب اصحاب رسانه برای این دیدار نشان‌دهنده اهمیت جریان رسانه‌ای در عرصه هنر انقلاب است.



وی افزود: هنر متعهد در استان کرمانشاه با وجود ظرفیت‌های فراوان، غریب مانده و متناسب با توانمندی هنرمندان استان به آن پرداخته نشده است در حالی که حوزه هنری کرمانشاه از حضور هنرمندان شاخص ملی و بین‌المللی در رشته‌های مختلف بهره‌مند است.



سرپرست حوزه هنری استان کرمانشاه ادامه داد: در عرصه کاریکاتور هنرمندانی با جایگاه ملی و بین‌المللی در استان فعالیت دارند و در حوزه ادبیات پایداری نیز کرمانشاه به واسطه پیشینه دفاع مقدس، شخصیت‌های اثرگذار و اماکن و رویدادهای مهم تاریخی، ظرفیت بسیار گسترده‌ای دارد.



محمدی با اشاره به نقش کرمانشاه در دوران دفاع مقدس گفت: از آغاز جنگ تحمیلی تا روزهای پایانی درگیری‌ها، کرمانشاه یکی از کانون‌های مهم جنگ بوده و شخصیت‌های بزرگی در این منطقه حضور داشته‌اند؛ همچنین مکان‌هایی مانند مرصاد، بازی‌دراز، مطلع‌الفجر، قصرشیرین و گیلانغرب از ظرفیت‌های مهمی هستند که می‌توانند دستمایه تولید آثار فاخر هنری و ادبی قرار گیرند.



وی تصریح کرد: اگر رسانه نباشد، بسیاری از این ظرفیت‌ها امکان ظهور و بروز پیدا نمی‌کنند؛ بنابراین از اصحاب رسانه انتظار داریم در یک ماموریت مشترک، برای معرفی شخصیت‌ها، هنرمندان، سوژه‌ها و ظرفیت‌های فرهنگی و هنری استان همراه حوزه هنری باشند.



سرپرست حوزه هنری استان کرمانشاه با اشاره به ظرفیت‌های شعر و ادبیات استان گفت: کرمانشاه در حوزه شعر نیز چهره‌های برجسته‌ای دارد که برخی از آنها در سطح ملی شناخته شده‌اند، اما در داخل استان آن‌گونه که باید معرفی نشده‌اند.



محمدی افزود: در میان شاعران و هنرمندان معاصر استان نیز شخصیت‌های توانمندی حضور دارند که باید بیشتر به جامعه معرفی شوند؛ برای نمونه حاج مهدی محمدی علاوه بر مداحی، شاعری توانمند و شناخته‌شده در محافل شعر آیینی کشور است و این ظرفیت‌ها باید بیشتر دیده شود.



وی همچنین با اشاره به ظرفیت موسیقی حماسی کرمانشاه اظهار کرد: استان کرمانشاه در سال‌های دفاع مقدس نقش مهمی در تولید و پشتیبانی از موسیقی حماسی داشت، اما بخشی از این ظرفیت امروز مهجور مانده است و باید با تولید و معرفی آثار فاخر، زمینه احیای این ظرفیت فراهم شود.



محمدی با تأکید بر ضرورت پرداختن هنری و رسانه‌ای به شخصیت‌های فرهنگی استان گفت: شخصیت‌هایی مانند آیت‌الله نجومی ظرفیت فراوانی برای تولید آثار فرهنگی، هنری و رسانه‌ای دارند و می‌توان در مناسبت‌های مختلف، از سالگرد رحلت و تولد گرفته تا مناسبت‌های مرتبط با خوشنویسی و فرهنگ، به معرفی ابعاد مختلف شخصیت آنان پرداخت.



وی فرهنگ پهلوانی را یکی دیگر از محورهای مهم فعالیت حوزه هنری دانست و گفت: کرمانشاه شخصیت‌های برجسته‌ای در حوزه فرهنگ پهلوانی و مقاومت دارد که باید به جامعه معرفی شوند و نباید اجازه دهیم این سرمایه‌های فرهنگی در سکوت و گمنامی باقی بمانند.



سرپرست حوزه هنری استان کرمانشاه با بیان اینکه هنر برای هنر، ماموریت اصلی حوزه هنری نیست، گفت: حوزه هنری باید روی مسائل مهم انقلاب، جامعه و مردم بایستد و در زمان وقوع رویدادهای مهم، هنرمندان را برای تولید آثار فاخر گرد هم آورد.



محمدی افزود: هدف ما این است که حوزه هنری به محلی برای تولید آثار هنری مسئله‌محور تبدیل شود و هنرمندان در هنگام وقوع یک رویداد مهم بدانند که می‌توانند در این مجموعه گرد هم آمده و برای آن اثر هنری تولید کنند.



وی از برنامه‌ریزی برای تربیت نسل جدید هنرمندان خبر داد و اظهار کرد: یکی از ماموریت‌های اصلی ما پرورش نسل جدید و شاگردپروری در رشته‌های مختلف هنری است و در این زمینه از ظرفیت هنرمندان شاخص استان استفاده خواهیم کرد.



محمدی همچنین برگزاری دوره‌های آموزشی، دعوت از هنرمندان شاخص کشور، برگزاری جشنواره‌های متناسب با ظرفیت‌های بومی و اجرای رویدادهای جدید با محوریت تولید محتوای هنری و کاربردی را از دیگر برنامه‌های حوزه هنری استان عنوان کرد.