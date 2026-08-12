مدیرکل اجتماعی و فرهنگی استانداری البرز با تأکید بر ضرورت تقویت مدیریت محله‌محور، استفاده از ظرفیت‌های مردمی و هم‌افزایی دستگاه‌های اجرایی گفت: شناسایی مسائل هر محله با مشارکت مردم و تبدیل مطالبات آنان به برنامه‌های اجرایی و قابل پیگیری، مهم‌ترین مسیر برای تحقق عدالت اجتماعی و ارتقای کیفیت زندگی در مناطق مختلف است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای البرز، مدیرکل اجتماعی و فرهنگی استانداری البرز با تأکید بر ضرورت تقویت مدیریت محله‌محور، استفاده از ظرفیت‌های مردمی و هم‌افزایی دستگاه‌های اجرایی گفت: شناسایی مسائل هر محله با مشارکت مردم و تبدیل مطالبات آنان به برنامه‌های اجرایی و قابل پیگیری، مهم‌ترین مسیر برای تحقق عدالت اجتماعی و ارتقای کیفیت زندگی در مناطق مختلف است.

کاظمینی با اشاره به اهمیت مشارکت مردم در فرآیند شناسایی و حل مسائل اجتماعی اظهار داشت: مدیریت محله‌محور زمانی می‌تواند به نتایج مطلوب برسد که مسائل و نیاز‌های هر محله با مشارکت مستقیم مردم شناسایی شود و برای رفع آنها از ظرفیت تمامی دستگاه‌های اجرایی، مدیریت‌های محلی و نهاد‌های مردمی استفاده شود.

مدیرکل اجتماعی و فرهنگی استانداری البرز افزود: مدیران محلات به دلیل ارتباط نزدیک و مستمر با شهروندان، نقش مهمی در انتقال مسائل، شناسایی ظرفیت‌ها و اولویت‌بندی نیاز‌های هر منطقه دارند و تقویت ارتباط میان مدیران محلات و دستگاه‌های اجرایی می‌تواند زمینه‌ساز ارائه خدمات مؤثرتر و هدفمندتر باشد.

کاظمینی با تأکید بر ضرورت توجه به اقتضائات و ظرفیت‌های بومی شهرستان طالقان گفت: برای حل مسائل اجتماعی نمی‌توان نسخه واحدی برای همه مناطق در نظر گرفت و برنامه‌ریزی‌ها باید متناسب با شرایط، ظرفیت‌ها و نیاز‌های هر شهرستان و هر محله انجام شود.

وی ادامه داد: هم‌افزایی میان دستگاه‌های اجرایی و استفاده از ظرفیت مردم، یکی از الزامات موفقیت مدیریت محله‌محور است و هدف قرارگاه اجتماعی نیز باید کوتاه‌تر کردن فاصله میان مردم و مسئولان و تبدیل مسائل محلات به برنامه‌هایی مشخص، اجرایی و قابل پیگیری باشد.

مدیرکل اجتماعی و فرهنگی استانداری البرز در ادامه این سفر، به همراه فرماندار طالقان، امام جمعه شهرستان و جمعی از مسئولان استانی و شهرستانی در آیین برداشت گندم از مزارع محله خسبان حضور یافت.

وی با اشاره به برداشت گندم از حدود ۲۰۰ هکتار از اراضی کشاورزی این محله اظهار داشت: با مشارکت مردم و همکاری و هماهنگی دستگاه‌های مسئول، زمین‌های کشاورزی اهالی محله خسبان و سایر محلات احیا شده و تولید گندم در این اراضی در دستور کار قرار گرفته است.

کاظمینی کشاورزی را یکی از مهم‌ترین ظرفیت‌های اقتصادی و اجتماعی مناطق روستایی و محلات طالقان دانست و بر ضرورت حمایت از کشاورزان و بهره‌برداران، تقویت تولید محصولات راهبردی و استفاده حداکثری از ظرفیت‌های بومی شهرستان تأکید کرد.

وی گفت: تولید در بخش کشاورزی علاوه بر آثار اقتصادی، نقش مهمی در حفظ پویایی و هویت اجتماعی روستا‌ها و تقویت امید و نشاط در جوامع محلی دارد و حمایت از فعالان این بخش باید با جدیت در دستور کار دستگاه‌های مسئول قرار گیرد.

مدیرکل اجتماعی و فرهنگی استانداری البرز خاطرنشان کرد: احیای اراضی کشاورزی و فعال‌سازی ظرفیت‌های تولیدی محلات می‌تواند علاوه بر ایجاد ارزش اقتصادی، به تقویت مشارکت اجتماعی، حفظ جمعیت و پویایی جوامع محلی نیز کمک کند.