عزاداری گیلانیان در سوگ عزای رحلت پیامبر(ص) و شهادت سبط اکبرش عزاداری گیلانیان در سوگ عزای رحلت پیامبر(ص) و شهادت سبط اکبرش عزاداری گیلانیان در سوگ عزای رحلت پیامبر(ص) و شهادت سبط اکبرش عزاداری گیلانیان در سوگ عزای رحلت پیامبر(ص) و شهادت سبط اکبرش عزاداری گیلانیان در سوگ عزای رحلت پیامبر(ص) و شهادت سبط اکبرش عزاداری گیلانیان در سوگ عزای رحلت پیامبر(ص) و شهادت سبط اکبرش عزاداری گیلانیان در سوگ عزای رحلت پیامبر(ص) و شهادت سبط اکبرش عزاداری گیلانیان در سوگ عزای رحلت پیامبر(ص) و شهادت سبط اکبرش

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ عاشقان خاندان عصمت و طهارت امروز به مناسبت سالروز رحلت حضرت رسول اکرم (ص) و شهادت سبط اکبر حضرت امام حسن مجتبی (ع) مراسم عزاداری و نوحه خوانی برگزار کردند.

امروز خیابان‌ها ، مساجد و تکایای گیلان میزبان عزادارانی بود که با قلبی مملو از عشق به خاندان عصمت و طهارت و آقای شهیدشان در فقدان پیامبر نور و رحمت و سبط اکبرش عزاداری کردند.