عزاداری گیلانیان در سوگ عزای رحلت پیامبر(ص) و شهادت سبط اکبرش
مراسم عزاداری رحلت پیامبر اعظم (ص) و شهادت امام حسن مجتبی (ع) امروز در جای جای گیلان برگزار شد.
عزاداری گیلانیان در سوگ عزای رحلت پیامبر(ص) و شهادت سبط اکبرش عزاداری گیلانیان در سوگ عزای رحلت پیامبر(ص) و شهادت سبط اکبرش عزاداری گیلانیان در سوگ عزای رحلت پیامبر(ص) و شهادت سبط اکبرش عزاداری گیلانیان در سوگ عزای رحلت پیامبر(ص) و شهادت سبط اکبرش عزاداری گیلانیان در سوگ عزای رحلت پیامبر(ص) و شهادت سبط اکبرش عزاداری گیلانیان در سوگ عزای رحلت پیامبر(ص) و شهادت سبط اکبرش عزاداری گیلانیان در سوگ عزای رحلت پیامبر(ص) و شهادت سبط اکبرش عزاداری گیلانیان در سوگ عزای رحلت پیامبر(ص) و شهادت سبط اکبرش
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ عاشقان خاندان عصمت و طهارت امروز به مناسبت سالروز رحلت حضرت رسول اکرم (ص) و شهادت سبط اکبر حضرت امام حسن مجتبی (ع) مراسم عزاداری و نوحه خوانی برگزار کردند.
امروز خیابانها ، مساجد و تکایای گیلان میزبان عزادارانی بود که با قلبی مملو از عشق به خاندان عصمت و طهارت و آقای شهیدشان در فقدان پیامبر نور و رحمت و سبط اکبرش عزاداری کردند.