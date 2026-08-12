متخصص داخلی گفت: برای پیشگیری از گرمازدگی، مصرف آب آشامیدنی اهمیت زیادی دارد و در صورت تمایل می‌توان از نوشیدنی‌های سنتی کم‌شیرین مانند شربت تخم‌شربتی و خاکشیر نیز استفاده کرد.

فاطمه سادات میرابوطالبی، متخصص داخلی در گفت‌و‌گو با خبرگزاری صدا و سیما، با اشاره به افزایش خطر گرمازدگی در روز‌های گرم سال گفت: گرمازدگی زمانی رخ می‌دهد که بدن نتواند حرارت اضافی خود را به‌درستی دفع کند و در صورت بی‌توجهی می‌تواند عوارض جدی برای فرد به همراه داشته باشد.

وی اظهار کرد: در فصل تابستان و همزمان با افزایش دمای هوا، شاهد افزایش مراجعه افراد با علائمی مانند تهوع، سردرد، استفراغ، سرگیجه، ضعف و گرفتگی عضلات هستیم که می‌تواند از نشانه‌های مشکلات ناشی از گرما باشد.

میرابوطالبی با اشاره به گروه‌های در معرض خطر گرمازدگی افزود: افراد مبتلا به فشار خون بالا، دیابت و بیماری‌های قلبی، افرادی که برخی دارو‌های قلبی یا دارو‌های ادرارآور مصرف می‌کنند، همچنین کودکان و زنان باردار، بیش از دیگران در معرض عوارض گرما قرار دارند.

وی توصیه کرد این افراد در ساعات اوج گرما، یعنی حدود ساعت ۱۱ تا ۱۶، تا حد امکان از حضور در فضای باز خودداری کنند و افزود: مردم نباید مصرف آب را به زمان تشنگی موکول کنند و بهتر است در طول روز به میزان کافی مایعات مصرف کنند.

این متخصص داخلی ادامه داد: برای پیشگیری از گرمازدگی، مصرف آب آشامیدنی اهمیت زیادی دارد و در صورت تمایل می‌توان از نوشیدنی‌های سنتی کم‌شیرین مانند شربت تخم‌شربتی و خاکشیر نیز استفاده کرد. در مقابل، بهتر است مصرف قهوه و چای پررنگ در شرایط گرمای شدید محدود شود.

تفاوت خستگی گرمایی و گرمازدگی

میرابوطالبی با تأکید بر اهمیت تشخیص شدت علائم گفت: در مواجهه با فردی که دچار عوارض گرما شده است، باید میان خستگی گرمایی و گرمازدگی واقعی تفاوت قائل شد.

وی افزود: در خستگی گرمایی، فرد معمولاً بدن گرم و تعریق شدید دارد. در این شرایط باید بیمار را به محیط خنک منتقل کرد، به او آب خنک داد و با استفاده از دستمال یا پارچه خنک، به‌ویژه در نواحی مانند پیشانی و کشاله ران، به کاهش تدریجی دمای بدن کمک کرد.

این متخصص داخلی هشدار داد:، اما اگر دمای بدن فرد به بیش از ۴۰ درجه سانتی‌گراد برسد و فرد دچار اختلال سطح هوشیاری یا حتی کما شود، احتمال گرمازدگی شدید مطرح است و در این شرایط نباید اقدامات خانگی را جایگزین درمان پزشکی کرد؛ بلکه بیمار باید هرچه سریع‌تر به اورژانس یا مرکز درمانی منتقل شود.

گرمازدگی فقط در فضای باز اتفاق نمی‌افتد

میرابوطالبی با بیان اینکه گرمازدگی تنها مختص افرادی که در مناطق بسیار گرم یا کویری حضور دارند نیست، گفت: ممکن است فرد حتی داخل خودرو یا هنگام انجام فعالیت‌های روزمره نیز در معرض گرمای شدید قرار بگیرد؛ بنابراین رعایت اصول پیشگیری برای همه افراد ضروری است.

وی توصیه کرد افراد در روز‌های گرم، لباس‌های نخی و سبک بپوشند، مصرف مایعات کافی را جدی بگیرند و فعالیت‌های ورزشی و سنگین را به ساعات خنک‌تر صبح یا شب موکول کنند.

این متخصص داخلی در پایان تأکید کرد: بهترین راه مقابله با گرمازدگی، پیشگیری است و افراد باید با توجه به شرایط آب‌وهوایی، از قرار گرفتن غیرضروری در معرض گرمای شدید خودداری کرده و مصرف مایعات کافی را در طول روز در برنامه خود قرار دهند