به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، قرار صد و شصت و چهارم مردم مبعوث استان مازندران با ماموریت الهی قیام و خونخواهی در شب سوگواری رحلت نبی مکرم اسلام (ص) و شهادت امام مجتبی (ع) برگزار شد.

ابراز عشق و ارادت به خاتم نبیئین و ائمه اطهار (ع) خاصه امام حسن مجتبی (ع) با عزاداری در شب شهادتشان، حرارت حماسه خونخواهی امام شهید، با همنوائی یا رسوالله (ص)، یا امام مجتبی (ع)، یا امام رضا (ع) و یا حسین (ع) به قله انتظار فرج رساند و عظمت خروش را دو چندان کرد.

حماسه دیشب مردم غیور و همیشه در صحنه استان و همچنین شهرستان ساری همراه با سوگواری ۲۸صفر (رحلت حضرت محمد (ص) و امام حسن مجتبی (ع) با مرثیه سرایی شیرزادفر مداح اهل بیت عصمت و طهارت، برگ دیگری از خروش غیورانه میدانداران را به ثبت رساند.