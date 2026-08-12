همزمان با فرارسیدن ایام سوگواری ۲۸ صفر رحلت پیامبر اسلام و شهادت سبط اکبرش امام حسن مجتبی (ع) جمعی از جوانان معلول ذهنی مراکز توانبخشی کاشان، با برگزاری آیین عزاداری و سینه‌زنی، ارادت خود را به ساحت سیدالشهدا(ع) نشان دادند.

همزمان با ۲۸ صفر سالروز رحلت پیامبر اعظم و امام حسن مجتبی (ع)

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ در این مراسم معنوی، مددجویان با همراهی مربیان و خادمان مرکز، در فضایی سرشار از شور حسینی به قرائت زیارت عاشورا، مرثیه‌خوانی و سوگواری پرداختند.

حجت‌الاسلام والمسلمین حسینی نماینده ولی فقیه در منطقه و امام جمعه کاشان در این مراسم هدف از برگزاری این برنامه را تقویت باورهای دینی، ایجاد نشاط معنوی و مشارکت اجتماعی توان‌خواهان عنوان کرد.

امام جمعه کاشان افزود: برگزاری چنین مراسم‌هایی، علاوه بر ایجاد فضای همدلی و معنویت، فرصتی برای حضور پررنگ‌تر این عزیزان در برنامه‌های فرهنگی و مذهبی فراهم می‌کند.