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همزمان با فرارسیدن ایام سوگواری ۲۸ صفر رحلت پیامبر اسلام و شهادت سبط اکبرش امام حسن مجتبی (ع) جمعی از جوانان معلول ذهنی مراکز توانبخشی کاشان، با برگزاری آیین عزاداری و سینهزنی، ارادت خود را به ساحت سیدالشهدا(ع) نشان دادند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ در این مراسم معنوی، مددجویان با همراهی مربیان و خادمان مرکز، در فضایی سرشار از شور حسینی به قرائت زیارت عاشورا، مرثیهخوانی و سوگواری پرداختند.
حجتالاسلام والمسلمین حسینی نماینده ولی فقیه در منطقه و امام جمعه کاشان در این مراسم هدف از برگزاری این برنامه را تقویت باورهای دینی، ایجاد نشاط معنوی و مشارکت اجتماعی توانخواهان عنوان کرد.
امام جمعه کاشان افزود: برگزاری چنین مراسمهایی، علاوه بر ایجاد فضای همدلی و معنویت، فرصتی برای حضور پررنگتر این عزیزان در برنامههای فرهنگی و مذهبی فراهم میکند.