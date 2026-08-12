به گزارش خبرگزاری صداوسیمای کرمان، فرمانده انتظامی سیرجان از اجرای طرح نظارت بر صنوف با بازدید از ۱۹۳ مغازه و پلمب ۶ واحد صنفی متخلف در یک ماه گذشته خبر داد.

سرهنگ رمضان نژاد اظهار داشت:ماموران اداره نظارت بر اماکن عمومی پلیس امنیت عمومی این فرماندهی به منظور ساماندهی و نظم بخشی واحد‌های صنفی و برخورد با صنوف متخلف و فاقد پروانه از واحد‌های صنفی متعدد بازدید کردند.

وی افزود: در این طرح از ۱۹۳ واحد صنفی سرکشی شد که در نهایت تعداد ۶ واحد صنفی متخلف به علت نداشتن پروانه کسب، عدم رعایت ضوابط و مقررات و استفاده از اتباع غیر مجاز پلمب، از ۱۹۰ واحد صنفی تعهد اخذ و به ۱۲ واحد اخطار صادر شد.

فرمانده انتظامی سیرجان با اعلام تداوم و تشدید ین گونه برنامه‌های کنترلی و نظارت پلیس از عموم شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه تخلف موضوع را به ۱۱۰ اطلاع دهند.