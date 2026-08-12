به گزارش خبرگزاری صداوسیمای البرز، به‌مناسبت سالروز رحلت حضرت محمد (ص) انجمن حمایت از خانواده زندانیان شهرستان فردیس تعداد ۴۰۰ بسته معیشتی مواد غذایی شامل روغن، رب گوجه فرنگی، برنج و ماکارونی با ارزش ۱۲ میلیارد و ۸۰۰ میلیون ریال بین خانواده بی‌بضاعت تحت پوشش مرکز توزیع کرد.

اداره کل زندان‌های استان البرز به‌منظور رسیدگی به رفع مشکلات اقتصادی خانوده زندانیان استان، به‌صورت مستمر برنامه‌های حمایتی را با کمک خیرین ازجمله توزیع اقلام ضروری را در سطح استان اجراء می‌کنند.