به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، معاون وزیر و رئیس سازمان نهضت سوادآموزی و معین طرح مهر استان آذربایجان غربی با تشریح رویکرد‌های تحولی نهضت سوادآموزی، بازنگری در اساسنامه این سازمان، ارتقای سواد عمومی متناسب با نیاز‌های عصر دیجیتال و استقرار قرارگاه ملی تحول را از مهم‌ترین برنامه‌های پیش‌رو عنوان کرد و گفت: ریشه‌کنی کامل بی‌سوادی مطلق همچنان نخستین، مهم‌ترین و قطعی‌ترین مأموریت نهضت سوادآموزی است.

علی سعیدی اظهار کرد: یکی از تکالیفی که در برنامه هفتم پیشرفت بر عهده آموزش و پرورش گذاشته شده، بازنگری در اساسنامه نهضت سوادآموزی است که این موضوع انجام شده و در حال طی مراحل تصویب در هیأت دولت و سپس مجلس شورای اسلامی است.

وی با اشاره به تغییر مفهوم سواد در عصر جدید افزود: با توجه به شرایط جامعه و تحولات فناوری، مفهوم، قلمرو و معنای سواد نسبت به گذشته دستخوش تغییر شده است؛ از این رو، ارتقای سواد عمومی با بهره‌گیری از مفاهیم جدید و ارائه آموزش‌های مستمر و همگانی، از ضرورت‌های نظام تعلیم و تربیت در شرایط کنونی به شمار می‌رود.

معاون وزیر آموزش و پرورش با تشریح برنامه‌های تحولی نهضت سوادآموزی بیان کرد: «قرارگاه ملی تحول نهضت سوادآموزی» در سه فاز طراحی شده که هر فاز شامل شش گام است و نخستین گام آن، تدوین و اجرای نقشه راهبردی تحول نهضت و استقرار قرارگاه ملی تحول خواهد بود.

سعیدی ادامه داد: در این چارچوب، شورای عالی تحول، دفتر مدیریت طرح و هفت کارگروه تخصصی راه‌اندازی خواهند شد تا با توجه به اقتضائات و نیاز‌های جدید، مسیر تحول نهضت سوادآموزی را طراحی و عملیاتی کنند.

وی با تأکید بر اینکه رویکرد تحولی نباید موجب غفلت از مأموریت اصلی نهضت شود، تصریح کرد: اگر از جریان تحول، استقرار سکوی ملی یادگیری و گذار از آموزش‌های صرفاً الفبایی به سمت توانمندسازی سخن می‌گوییم، به این معنا نیست که مأموریت اصلی و قطعی خود را فراموش کنیم؛ بلکه ریشه‌کنی کامل بی‌سوادی مطلق، همچنان نخستین و مهم‌ترین مأموریت ماست و با جدیت دنبال خواهد شد.

رئیس سازمان نهضت سوادآموزی خاطرنشان کرد: جامعه هدف نهضت سوادآموزی در گروه سنی ۱۰ تا ۵۹ سال تعریف شده است و بر اساس آمار و اسناد موجود، در حال حاضر ۹۵.۳ درصد جمعیت کشور باسواد هستند که هدف‌گذاری شده است این میزان در سال جاری به ۹۵.۶ درصد افزایش یابد.

سعیدی در پایان تأکید کرد: حرکت تحولی نهضت سوادآموزی در کنار پیگیری مأموریت بنیادین ریشه‌کنی بی‌سوادی، با هدف ایجاد ظرفیت‌های جدید برای یادگیری مستمر، توانمندسازی افراد و ارتقای سطح سواد متناسب با نیاز‌های جامعه و تحولات عصر دیجیتال دنبال خواهد شد.