به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی با اشاره به حملات اخیر به زیرساخت‌های انرژی کشور گفت: استفاده از ناوگان حمل و نقل عمومی که در برخی شهر‌ها رایگان هم شده، کاهش تردد‌های غیرضروری، نگهداری فنی مناسب خودرو‌ها و رعایت سرعت مجاز از راهکار‌هایی است که مردم با انجام آن‌ها می‌تواند نقش مؤثری در کاهش مصرف سوخت داشته باشند.

رضا شفیعی گزارش می دهد.