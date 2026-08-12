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کارگران و کارمندان صنعت نفت میگویند هر لیتری سوختی که صرفه جویی شود هم به نفع کشور است هم باری کمتری روی دوش آنها گذاشته میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآوردههای نفتی با اشاره به حملات اخیر به زیرساختهای انرژی کشور گفت: استفاده از ناوگان حمل و نقل عمومی که در برخی شهرها رایگان هم شده، کاهش ترددهای غیرضروری، نگهداری فنی مناسب خودروها و رعایت سرعت مجاز از راهکارهایی است که مردم با انجام آنها میتواند نقش مؤثری در کاهش مصرف سوخت داشته باشند.
رضا شفیعی گزارش می دهد.