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فرمانده انتظامی شهرستان کرج از تعطیلی یک کارگاه غیرمجاز تولید همبرگر غیر بهداشتی و دستگیری دو نفر متهم در این زمینه خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای البرز، سرهنگ پیمان گودرزی گفت: مأموران کلانتری ۴۴ ولد آباد پس از دریافت گزارشهای مردمی مبنی بر فعالیت مشکوک یک واحد تولیدی در حاشیه شهر، با هماهنگی مراجع قضائی و همراهی اداره بهداشت از این کارگاه بازرسی کردند که با انبوهی از گوشتهای فاسد و ضایعات مرغ مواجه شدند.
وی افزود: در این عملیات، دو نفر متصدی کارگاه که با استفاده از مواد اولیه غیربهداشتی و تاریخگذشته اقدام به تولید همبرگرهای غیرمجاز میکردند، دستگیر و با تشکیل پرونده به مراجع قضائی معرفی شدند و این کارگاه توسط کارشناسان بهداشت مهر وموم و تمامی مواد غذایی کشفشده معدوم شد.
سرهنگ گودرزی در پایان با هشدار به فعالان غیرمجاز حوزه تولید مواد غذایی تأکید کرد: پلیس با همکاری دستگاههای نظارتی، با هرگونه تولید و توزیع مواد غذایی غیربهداشتی و تقلبی برخورد قاطع خواهد کرد و از شهروندان خواست هرگونه فعالیت مشکوک را بلافاصله به پلیس ۱۱۰ یا مراجع بهداشتی گزارش دهند تا سلامت جامعه به خطر نیفتد.