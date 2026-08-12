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زائران اصفهانی در مشهدالرضا همزمان با سالروز رحلت پیامبر اکرم (ص) و شهادت فرزندان پاک و مطهرش سوگواری می کنند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ همزمان با بیستوهشتم صفر، مشهد مقدس میزبان میلیونها زائر و عزاداری است که از نقاط مختلف کشور خود را به این شهر رساندهاند تا در سالروز رحلت پیامبر اکرم(ص) و شهادت امام حسن مجتبی(ع) در جوار بارگاه منور رضوی به سوگ بنشینند.
در واپسین روزهای ماه صفر، خیابانهای منتهی به حرم مطهر رضوی حال و هوایی متفاوت دارد؛ دستههای عزاداری از نقاط مختلف کشور در مسیرهای منتهی به حرم حرکت میکنند و زائران با حضور در مجالس سوگواری، ارادت خود را به پیامبر اکرم(ص) و خاندان عصمت و طهارت(ع) نشان میدهند.
زائران از شهرهای مختلف ایران، خود را به مشهد رساندهاند تا پایان ماه صفر را در کنار امام رضا(ع) سپری کنند؛ حضوری که جلوهای از دلدادگی مردم ایران به اهلبیت(ع) را به نمایش گذاشته است.
در میان این جمعیت گسترده، هیئتهای عزاداری استان اصفهان نیز در خیابان خسروی مشهد حضور دارند؛ هیئتهایی که هر یک با بیرق و نشان مخصوص خود، نام هیئت و محله یا شهرستان مبدأ را با خود همراه کردهاند.
بیرقهای برافراشته در پیشاپیش دستهها، هرکدام نشانی از گوشهای از استان اصفهان است؛ از محلهها و شهرهایی که عزادارانشان راهی مشهد شدهاند تا در شب رحلت پیامبر اکرم(ص) و شهادت امام حسن مجتبی(ع)، در کنار دیگر زائران و عزاداران ایرانی به سوگ بنشینند.
حرکت منظم دستههای عزاداری، نوای نوحه و سینهزنی و حضور پرشمار زائران، خیابانهای اطراف حرم را به صحنهای از سوگ و دلدادگی تبدیل کرده است؛ جایی که نشانیهای متفاوت شهرها و هیئتها، در یک نقطه و برای یک اندوه مشترک کنار هم قرار گرفتهاند.
مشهد در حالی این شب سنگین را پشت سر میگذارد که ماه صفر هنوز پایان نیافته و فرداشب، بیستونهم صفر، این شهر بار دیگر در سوگ شهادت امام رضا(ع)، غریب خراسان، سیاهپوش خواهد شد .