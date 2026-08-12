به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، سیدجمال موسویان مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان گفت: در چارچوب طرح جنگلداری اجتماعی ۲۵۰ هزار هکتار از جنگل‌ها و مراتع استان با مشارکت مردم و در قالب طرح‌های مختلف بهره‌برداری و مدیریت می شود.

موسویان با بیان اینکه استقبال مردم از طرح جنگلداری اجتماعی مناسب بوده است، افزود: تاکنون هزار و ۷۱ نفر متقاضی اجرای طرح جنگلداری اجتماعی در سامانه درخواست خود را ثبت کرده‌اند و بررسی این طرح ها در حال انجام است.