ثبت درخواست ۱۰۷۱ کهگیلویه و بویراحمدی در سامانه اجرای طرح جنگلداری اجتماعی
هزار و ۷۱ نفر در سامانه اجرای طرح جنگلداری اجتماعی ثبت درخواست کردهاند که روند بررسی آنها درحال انجام است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، سیدجمال موسویان مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان گفت: در چارچوب طرح جنگلداری اجتماعی ۲۵۰ هزار هکتار از جنگلها و مراتع استان با مشارکت مردم و در قالب طرحهای مختلف بهرهبرداری و مدیریت می شود.
موسویان با بیان اینکه استقبال مردم از طرح جنگلداری اجتماعی مناسب بوده است، افزود: تاکنون هزار و ۷۱ نفر متقاضی اجرای طرح جنگلداری اجتماعی در سامانه درخواست خود را ثبت کردهاند و بررسی این طرح ها در حال انجام است.
مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان کهگیلویه و بویراحمد ادامه داد: این طرحها حوزههای متنوعی از جمله درختکاری با گونههای بادام، گردو، صنوبر و اکالیپتوس، کاشت، توسعه و برداشت گیاهان دارویی، شیلات، پرورش زنبور عسل، طرحهای گردشگری و احداث پنلهای خورشیدی را شامل میشوند و هدف اجرای آنها استفاده از ظرفیت مشارکت مردم در حفاظت، احیا و بهرهبرداری اصولی از عرصههای منابع طبیعی و ایجاد اشتغال پایدار است.