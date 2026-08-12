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معاون استاندار البرز و فرماندار ویژه شهرستان کرج در حاشیه نخستین اجلاسیه مساجد که به میزبانی ماهدشت و محمدشهر و با حضور آیت الله حسینی همدانی، نماینده ولیفقیه در استان البرز برگزار شد، بر ضرورت تقویت نقش مسجد در متن زندگی مردم تأکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای البرز، مهدی مهرور اظهار کرد: مسجد تنها محل برگزاری آیینهای عبادی نیست، بلکه نهادی اثرگذار در عرصههای فرهنگی، اجتماعی و تربیتی است و باید نقش آن فراتر از مناسبتها مورد توجه قرار گیرد.
وی افزود: مسجد زمانی میتواند نقش واقعی خود را در محله ایفا کند که ظرفیتهای فرهنگی، اجتماعی و انسانی محلات حول محور مسجد فعال شود و ارتباط میان مسجد و مردم تقویت شود.
مهرور همچنین بر ضرورت شناسایی و حمایت از فعالان مساجد تأکید کرد و گفت: تکریم فعالان مسجد، تکریم سرمایه انسانی این نهاد است و معرفی تجربههای موفق آنان میتواند به ارتقای عملکرد مساجد کمک کند.
نخستین اجلاسیه مساجد به میزبانی ماهدشت و محمدشهر و با حضور نماینده ولیفقیه در استان البرز، ائمه جمعه شهرها، مسئولان و جمعی از فعالان مساجد به مناسبت روز جهانی مسجد برگزار شد.