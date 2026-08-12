معاون استاندار البرز و فرماندار ویژه شهرستان کرج در حاشیه نخستین اجلاسیه مساجد که به میزبانی ماهدشت و محمدشهر و با حضور آیت الله حسینی همدانی، نماینده ولی‌فقیه در استان البرز برگزار شد، بر ضرورت تقویت نقش مسجد در متن زندگی مردم تأکید کرد.

مسجد باید به کانون پیوند مردم و تحولات اجتماعی محلات تبدیل شود

مسجد باید به کانون پیوند مردم و تحولات اجتماعی محلات تبدیل شود

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای البرز، مهدی مهرور اظهار کرد: مسجد تنها محل برگزاری آیین‌های عبادی نیست، بلکه نهادی اثرگذار در عرصه‌های فرهنگی، اجتماعی و تربیتی است و باید نقش آن فراتر از مناسبت‌ها مورد توجه قرار گیرد.

وی افزود: مسجد زمانی می‌تواند نقش واقعی خود را در محله ایفا کند که ظرفیت‌های فرهنگی، اجتماعی و انسانی محلات حول محور مسجد فعال شود و ارتباط میان مسجد و مردم تقویت شود.

مهرور همچنین بر ضرورت شناسایی و حمایت از فعالان مساجد تأکید کرد و گفت: تکریم فعالان مسجد، تکریم سرمایه انسانی این نهاد است و معرفی تجربه‌های موفق آنان می‌تواند به ارتقای عملکرد مساجد کمک کند.

نخستین اجلاسیه مساجد به میزبانی ماهدشت و محمدشهر و با حضور نماینده ولی‌فقیه در استان البرز، ائمه جمعه شهرها، مسئولان و جمعی از فعالان مساجد به مناسبت روز جهانی مسجد برگزار شد.