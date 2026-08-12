به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز مهاباد، با رضایت خانواده «فاطمه عبدالعلی زاده»، بانوی ۳۲ساله ساکن خوی که دچار مرگ مغزی شده بود، کلیه‌ها و کبد او در مرکز آموزشی درمانی امام خمینی (ره) ارومیه اهدا شد و جان سه بیمار نیازمند را از مرگ حتمی نجات داد. این نهمین اهدای عضو ثبت شده در آذربایجان غربی از ابتدای سال جاری است.

علی افشانی افزود: با اعلام رضایت خانواده مرحوم «فاطمه عبدالعلی زاده» از اهالی شهر خوی، اعضای حیاتبخش این بانوی ۳۲ساله که دچار مرگ مغزی شده بود، در مرکز آموزشی درمانی امام خمینی (ره) ارومیه اهدا شد.

وی با قدردانی از خانواده فهیم و نوعدوست این جانبخش که با اهدای کلیه‌ها و کبد او جان سه نفر را از مرگ حتمی نجات دادند، افزود: از ابتدای سال جاری تاکنون ۹ مورد مرگ مغزی منجر به اهدای عضو در آذربایجانغربی به ثبت رسیده است.

لازم به ذکر است که سالانه حدود ۲ هزار و ۵۰۰ نفر در کشور شرایط اهدای عضو پیدا میکنند که تنها یک سوم از این تعداد اعضای خود را اهدا میکنند؛ در حالی که روزانه ۷ تا ۱۰ نفر و سالانه حدود ۳ هزار نفر بر اثر نبود عضو پیوندی جان خود را از دست میدهند.