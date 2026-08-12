به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، طرح خاک برداری، تسطیح، شن ریزی و کوبش پد بالگرد با ابعاد ۳۰ در ۳۵ متر و مساحتی حدود هزار و ۵۰ مترمربع در شهر ایزدخواست آباده با هدف تکمیل زیرساخت‌های امدادی در جاده شیراز-اصفهان آغاز شد.

شهر ایزدخواست به عنوان دروازه ورودی استان فارس از مرکز کشور و محل جدا شدن آزادراه اصفهان–شیراز از بزرگراه اصفهان–آباده، از اهمیت راهبردی در حوزه خدمات امدادی برخوردار است.

توسعه زیرساخت‌های خدمات رسانی امدادی در این نقطه جغرافیایی از ضروریات راهبرد بلندمدت اورژانس ۱۱۵ شهرستان آباده محسوب می‌شود.

شهرستان آباده در شمال فارس و در فاصله ۲۷۵ کیلومتری شیراز قرار دارد.