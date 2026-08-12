این حرکت معنوی و سنت حسنه، حدود ۲۵ سال است که در سالروز رحلت پیامبر اسلام (ص) و شهادت امام حسن مجتبی (ع) با همت مردم و خیران در شهر طاهرگوراب برگزار می‌شود و امسال نیز چهار تن شله‌زرد نذری پخت و آماده توزیع شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان، به مناسبت سالروز رحلت پیامبر اکرم (ص) و شهادت امام حسن مجتبی (ع)، شهر طاهرگوراب امروز شاهد برگزاری یکی از زیباترین و ماندگارترین سنت‌های مذهبی خود بود. در این مراسم، آیین پخت و توزیع شله‌زرد نذری با مشارکت خیران و مردم محلی برگزار شد.

‌ این حرکت معنوی که اکنون پس از ۲۵ سال به یک سنت ریشه‌دار در شهر طاهرگوراب تبدیل شده است، امسال نیز با همت مردم و خیران منطقه ۴تن شله زرد پخت و توزیع شد .

نذری پخته شده صبح امروز میان حدود ۴ هزار نفر از عزاداران و سوگواران این ایام مبارک توزیع شد. حضور گسترده مردم در این آیین، نشان‌دهنده ارادت عمیق شهروندان طاهرگوراب به پیامبر گرامی اسلام (ص) و خاندان اهل‌بیت (ع) است.

علاوه بر ابعاد مذهبی و معنوی، برگزاری این مراسم همواره جلوه‌ای از مشارکت اجتماعی، همدلی و توانایی مردم محلی در پاسداشت سنت‌های ارزشمند دینی و حفظ پیوند میان نسل‌ها بوده است.