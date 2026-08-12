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سرپرست شبکه بهداشت و درمان شهرستان مهریز از تکمیل چند طرح بهداشتی و درمانی در شهرستان خبر داد و گفت: مرکز خدمات جامع سلامت منشاد و پایگاه سلامت مزویرآباد (حسنبنعلی) آماده بهرهبرداری هستند و دو پایگاه اورژانس ۱۱۵ نیز در حال پیگیری برای تأمین اعتبار و تکمیل هستند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، دکتر فلاحتی در نشست خبری با اصحاب رسانه شهرستان مهریز اظهار کرد: مرکز خدمات جامع سلامت منشاد که با مشارکت خیر ساخته شده، به طور کامل تکمیل شده و امیدواریم در هفته دولت به بهرهبرداری برسد. وی افزود: پایگاه سلامت مزویرآباد (حسنبنعلی) نیز با مشارکت خیر به طور کامل تکمیل شده و این طرح نیز در هفته دولت افتتاح خواهد شد.
سرپرست شبکه بهداشت و درمان شهرستان مهریز همچنین از پیگیری برای تکمیل دو پایگاه اورژانس ۱۱۵ خبر داد و گفت: یکی از این طرحها پایگاه شهری اورژانس ۱۱۵ مهریز و دیگری پایگاه اورژانس ۱۱۵ گردکوه است که برای تأمین اعتبار مورد نیاز و تکمیل آنها در حال پیگیری هستیم. فلاحتی ابراز امیدواری کرد با تأمین اعتبار لازم، این دو پایگاه اورژانس نیز تا پایان سال به مرحله بهرهبرداری برسند تا مردم مناطق مختلف شهرستان مهریز، بتوانند از خدمات فوریتهای پزشکی این مراکز بهرهمند شوند.
وی با اشاره به نقش خیران در توسعه زیرساختهای بهداشتی شهرستان مهریز نیز گفت: مشارکت خیران در اجرای طرحهای حوزه سلامت، نقش مهمی در توسعه و تکمیل مراکز و پایگاههای بهداشتی مهریز داشته است. سرپرست شبکه بهداشت و درمان شهرستان مهریز خاطرنشان کرد: هدف مجموعه بهداشت و درمان، توسعه دسترسی مردم به خدمات بهداشتی و فوریتهای پزشکی است و امیدواریم با تکمیل طرحهای در دست اجرا، ظرفیت خدماترسانی در این حوزه در شهرستان مهریز بیش از پیش افزایش یابد.