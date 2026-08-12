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مدیرکل امور مالیاتی آذربایجانغربی از رشد ۵۵ درصدی وصولیهای مالیاتی استان در چهار ماهه نخست امسال نسبت به مدت مشابه پارسال خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، مدیرکل امور مالیاتی آذربایجانغربی در نشست خبری روز خبرنگار، با تأکید بر نقش کلیدی مالیات بر ارزشافزوده در شفافسازی مراودات اقتصادی، از رشد ۵۵ درصدی وصولیهای مالیاتی استان در چهار ماهه نخست امسال نسبت به مدت مشابه پارسال خبر داد.
آقای پورمختار، مدیرکل امور مالیاتی استان، در این نشست ضمن گرامیداشت روز خبرنگار، مالیات را ستون فقرات توسعه و شفافیت اقتصادی دانست و افزود: مالیات بر ارزشافزوده فراتر از یک درآمد، ابزاری برای ایجاد شفافیت در زنجیره مبادلات اقتصادی کشور است.
مدیرکل امور مالیاتی استان با اشاره به هدفگذاریهای مالیاتی اظهار داشت: سهمیه وصولی استان در سال ۱۴۰۴ معادل ۱۳ همت بود که این رقم برای سال ۱۴۰۵ به ۲۴ همت افزایش یافته است. در چهار ماهه سال جاری نیز از سهمیه ۶.۱ همتی استان، مبلغ ۴.۸ همت محقق شده که علیرغم محدودیتهای ناشی از شرایط اقتصادی، جهشی قابلتوجه در این حوزه محسوب میشود.
پورمختار با اشاره به اقدامات این ادارهکل در جهت حمایت از مؤدیان و مقابله با مفاسد اقتصادی افزود: در حوزه استرداد مالیات، شاهد رشد چشمگیر ۲۲۳ درصدی بودهایم؛ بهطوریکه میزان استرداد از ۲ هزار و ۴۰۸ میلیارد ریال در چهار ماهه سال گذشته، به بیش از ۸ هزار و ۲۴ میلیارد ریال در مدت مشابه امسال رسیده است.
وی همچنین با تأکید بر عزم جدی این ادارهکل در مبارزه با فرار مالیاتی تصریح کرد: استان ما در سه سال اخیر همواره جزو رتبههای برتر کشور (۳ و ۴) در این حوزه بوده است. در همین راستا، پس از ارجاع ۱۲۰۰ شکوائیه به قوه قضائیه در سال گذشته، امسال نیز ۴۰۰ پرونده کلان با ارزش ۱۷ همت در زمینه فرار مالیاتی تشکیل و به مراجع قضایی ارسال شده است.
در پایان مراسم از خبرنگاران استان تجلیل شد