پیاده‌روی بزرگ «حرم تا حرم» همزمان با ایام پایانی ماه صفر و در راستای گرامیداشت رحلت پیامبر اکرم (ص)، شهادت امام حسن مجتبی (ع) و شهادت امام رضا (ع)، امروز در شهرستان مینودشت برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان، در این مراسم، مردم و ارادتمندان اهل‌بیت (ع) با حضور در این حرکت معنوی، مسیر امامزاده جعفر (ع) مینودشت تا امامزاده حمزه (ع) پیرسرخو را طی کردند.

این پیاده‌روی از ساعت ۵ صبح و با تجمع شرکت‌کنندگان در امامزاده جعفر (ع) شهرستان مینودشت آغاز شد و زائران و عزاداران در مسیر حرم تا حرم به عزاداری و سوگواری پرداختند.