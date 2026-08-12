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رقابتهای وزنه برداری ردههای سنی قهرمانی آسیا در تاشکند ازبکستان با درخشش بانوان ملی پوش کشورمان همراه بود.
به گزارش خبرنگار گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، رقابتهای دسته ۶۱ کیلوگرم وزنهبرداری قهرمانی ردههای سنی آسیا برای نمایندگان کشورمان با ۶ نشان رنگارنگ به پایان رسید.
در رده نوجوانان هاجر معینی با مهار وزنههای ۹۰، ۱۰۵ و ۱۹۵ کیلوگرم نشانهای نقره یکضرب و برنز دوضرب و مجموع نوجوانان را به خود اختصاص داد.
در رده جوانان هم مریم کشتکار وزنههای ۹۴ و ۱۱۱ کیلوگرمی را بالای سر برد و با حدنصاب مجموع ۲۰۵ کیلوگرم هر سه مدال برنز جوانان آسیا را از آن خود کرد.