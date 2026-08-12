به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، استاندار آذربایجان غربی گفت:برای رسیدن به شاخص میانگین کشوری درحوزه سرانه آموزش به ۹۷۲ مدرسه با۹هزار کلاس درس دراستان نیاز داریم.

رضا رحمانی درجلسه شورای آموزش و پرورش وپشتیبانی نهضت سوادآموزی استان افزود:اعتبارات دولتی پاسخگوی نیازساخت مدارس دراستان نبوده وباید از ظرفیت خیرین وسایر منابع استفاده کنیم واین امر مستلزم حرکت جهادی ونهضتی است.

او همچنین ازآماده افتتاح وکلنگ زنی ۱۳۰ طرح دراستان خبر داد و گفت:تلاش می‌شود از همه ظرفیت‌های موجود برای توسعه فضا‌های آموزشی استان استفاده کنیم.

رئیس سازمان نهضت سوادآموزی کشور هم دراین جلسه با تأکید بر اینکه ماموریت این سازمان باریشه کنی بی‌سوادی پایان نیافته است گفت:نهضت سوادآموزی دردوره جدید، علاوه بر ادامه مبارزه با بی‌سوادی مطلق، به سمت توانمندسازی بزرگسالان وآموزش سواد‌های نوین حرکت خواهد کرد. علی سعیدی بااشاره به جایگاه تاریخی نهضت سوادآموزی افزود:این نهاد به عنوان یادگار امام راحل ازابتدای انقلاب اسلامی نقش مهمی در گسترش عدالت آموزشی ایفا کرده وامروز براساس آمار رسمی، بیش از ۹۵/۳درصد جمعیت کشور باسواد هستند.



مدیرکل آموزش و پرورش استان هم دراین جلسه بااعلام اینکه دوهزارو ۸۹۰دانش آموز استثنایی دراستان تحصیل می‌کنند گفت:کمبود فضای آموزشی وضرورت ارتقای وسایل نقلیه رفت و آمد دانش آموزان ازجمله مشکلات اساسی آموزش وپرورش استثنایی آذربایجان غربی است.

علی اکبر صمیمی افزود:سال قبل آموزش وپرورش استان دراجرای طرح پروژه مهر دررتبه۲۸ قرار داشت که باتلاش‌های صورت گرفته هم اکنون به رتبه ۵ رسیده است.